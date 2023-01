Recém-saído da prisão, 'Neguinho 158' é morto a tiros em Castelo dos Sonhos; assassino foi preso

Dias após sair da prisão, sob a suspeita de um furto, Wanderson da Silva Santos — que tinha a apelido de "Neguinho 158" — foi executado a tiros em Castelo dos Sonhos, distrito de Novo Progresso, no sudoeste do estado. Ele foi abordado na rua Palaoro pelo assassino no final da noite desta quinta-feira (19). O suspeito do crime foi preso.

No dia 16 de janeiro, Wanderson foi preso por suspeita de um furto. Ele acabou sendo liberado poucos dias depois e não há conhecimento de novos crimes que tenham sido cometidos. A Polícia Civil também investiga se esse crime mais recente possa ter algo a ver com a morte dele. Outras linhas de investigação estão em curso para descobrir se há mais pessoas envolvidas na morte de "Neguinho 158".

Por nota, a Polícia Civil confirmou que um dos suspeitos de enviolvimento no crime foi capturado pouco depois. "Diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e localizar os demais envolvidos no crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido".