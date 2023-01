‘Perdigão’ é morto com cinco tiros em Santarém

​Um jovem de apenas 24 anos identificado como Matheus Perdigão Guerra, mais conhecido como “Perdigão”, foi morto com cinco tiros, na noite desta segunda-feira​​ (2), na avenida Olavo Bilac, bairro Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará. O homicídio ocorreu por volta das 21h. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. A motivação para o crime ainda é desconhecida. A vítima já tinha passagem pela polícia e isso pode estar relacionado com a morte do rapaz. Com informações do Blog do Pião.

No local do ocorrido, a polícia conseguiu apurar que “Perdigão” saiu de casa, após receber uma ligação. O jovem caminhava no momento em que foi cercado por um carro branco. Um dos ocupantes do automóvel desceu e efetuou os disparos que mataram a vítima ali mesmo. Em seguida, os suspeitos fugiram, sem deixar nenhuma pista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas somente constatou a morte de “Perdigão”. A Polícia Científica do Pará (PCP) realizou a perícia no local do crime na tentativa de encontrar vestígios e elementos que possam ajudar na identificação dos autores do assassinato. O corpo de “Perdigão” foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, liberado para a realização do velório e enterro.

Ainda segundo o que foi apurado pela polícia, a vítima já tinha envolvimento com o mundo do crime. As autoridades não detalharam, entretanto, os antecedentes do jovem. Informaram que, no ano passado, “Perdigão” já havia sofrido uma tentativa de homicídio. Ele foi alvejado por três disparos, mas sobreviveu ao ataque, de acordo com a polícia.

As equipes policiais realizam diligências na tentativa de identificar, localizar e prender os suspeitos do crime. Informações que ajudem a polícia a elucidar o ocorrido podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no número 181.