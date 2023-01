Ex-policial condenado a 80 anos de prisão pela morte dos irmãos Novelino morre nesta terça (3)

O ex-policial Sebastião Cardias Alves, condenado a 80 anos de prisão pela morte dos irmãos Novelino, morreu na madrugada desta terça-feira (3). Ele estava internado há 20 dias no Hospital Municipal de Santa Izabel para investigar a suspeita de um câncer no pulmão. A causa da morte não foi revelada.

Sebastião estava preso no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, conhecido popularmente como o presídio de Americano. O corpo do custodiado deu entrada no Centro de Perícias Científicas de Castanhal que fosse examinado.

A Secretaria de Estado de Administração Penintenciária (Seap) disse, por meio de nota, à redação integrada de O Liberal que Sebastião estava internado, desde o dia 15 de dezembro, no Hospital Municipal de Santa Izabel. A suspeita era de que ele tinha contraído um câncer no pulmão. Após 20 dias de internação, o preso não resistiu e morreu ainda na unidade hospitalar.

Ainda segundo o comunicado da Seap, o custodiado realizava acompanhamento de saúde no Hospital Barros Barreto, localizado no bairro do Guamá, em Belém, e também ficava em observação pela equipe de saúde da unidade prisional.

A Secretaria confirmou a morte de Sebastião e afirma que presta assistência à família do apenado.

Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria de Estado de Administração Penintenciária informa que o custodiado Sebastião Cardias Alves estava internado no Hospital Municipal de Santa Izabel, desde o dia 15 de dezembro, onde investigava uma doença pulmonar, com suspeita de câncer no pulmão. Nesta madrugada, ele veio a óbito, no próprio hospital. O mesmo realizava acompanhamento de saúde no Hospital Barros Barreto e, também, era assistido pela equipe de saúde da unidade prisional. A SEAP está acompanhando a situação e presta assistência à família do apenado".