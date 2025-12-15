Dupla é presa suspeita de armar emboscada que matou cabo da PM em Santa Izabel do Pará

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem e uma mulher, de nomes não divulgados, nesta segunda-feira (15/12), em São Luís, no Maranhão, durante a operação "Última Vigília”, suspeitos de envolvimento na morte do cabo Lucas da Silva Monteiro, da Polícia Militar do Pará. Ele morreu durante uma ação no bairro Florestal, em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, realizada no dia 26 de maio deste ano. O delegado Lucas Sadigursky disse que eles são apontados como os responsáveis por armar a emboscada que levou os policiais militares até o local do crime.

“Desde a data da ação criminosa, eles deixaram a cidade de Santa Isabel e fugiram para São Luís, no Maranhão, onde permaneceram foragidos. O autor do disparo que provocou a morte da vítima foi preso ainda no mês de maio”, informou Sadigursky, que é diretor da 17ª Seccional de Santa Isabel do Pará.

Após a ação integrada das forças policiais dos dois Estados, foi possível localizar o endereço do casal, para que pudesse ser deflagrada a operação. Os presos foram apresentados no prédio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic) do Maranhão, onde foram submetidos a exame de corpo de delito e estão à disposição da Justiça.

A operação contou com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Castanhal), do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do Centro de Inteligência da Polícia Civil do Maranhão (CIPC/MA) e do Grupo de Resposta Tática do Maranhão (GRP/MA).