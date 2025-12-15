Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dupla é presa suspeita de armar emboscada que matou cabo da PM em Santa Izabel do Pará

Os suspeitos foram detidos nesta segunda-feira (15/12) em São Luís, no Maranhão

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os suspeitos sendo conduzidos por policiais. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem e uma mulher, de nomes não divulgados, nesta segunda-feira (15/12), em São Luís, no Maranhão, durante a operação "Última Vigília”, suspeitos de envolvimento na morte do cabo Lucas da Silva Monteiro, da Polícia Militar do Pará. Ele morreu durante uma ação no bairro Florestal, em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, realizada no dia 26 de maio deste ano. O delegado Lucas Sadigursky disse que eles são apontados como os responsáveis por armar a emboscada que levou os policiais militares até o local do crime.

“Desde a data da ação criminosa, eles deixaram a cidade de Santa Isabel e fugiram para São Luís, no Maranhão, onde permaneceram foragidos. O autor do disparo que provocou a morte da vítima foi preso ainda no mês de maio”, informou Sadigursky, que é diretor da 17ª Seccional de Santa Isabel do Pará.

Após a ação integrada das forças policiais dos dois Estados, foi possível localizar o endereço do casal, para que pudesse ser deflagrada a operação. Os presos foram apresentados no prédio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic) do Maranhão, onde foram submetidos a exame de corpo de delito e estão à disposição da Justiça.

A operação contou com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Castanhal), do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do Centro de Inteligência da Polícia Civil do Maranhão (CIPC/MA) e do Grupo de Resposta Tática do Maranhão (GRP/MA).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

dupla presa

armar emboscada

que matou

cabo da pm

santa izabel do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

ACIDENTE

Mulher morre após caminhão-baú invadir residência em Mãe do Rio, no nordeste paraense

Motorista teria passado mal antes de perder o controle do veículo; duas crianças ficaram feridas e foram socorridas

15.12.25 21h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda