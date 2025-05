PM é morto a tiros durante operação policial em Santa Izabel do Pará

Um cabo da Polícia Militar identificado como Lucas da Silva Monteiro morreu durante uma troca de tiro em Santa Izabel do Pará, na noite desta segunda-feira (26). Informações preliminares apontam que o PM estava em uma operação policial no bairro Florestal, quando os policiais foram abordar um veículo e os ocupantes dispararam vários tiros em direção à guarnição, que atingiu a vítima.

A morte foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). Em nota que circula nas redes sociais, a PM detalhou que "é com extremo pesar que o Exmo. Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará informa o falecimento do policial militar CB PM Lucas da Silva Monteiro, lotado no 12° Batalhão, ocorrido nesta Segunda-feira, 26 de Maio, na cidade de Santa Izabel do Pará".

"A PMPA lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor e reflexão", finaliza o comunicado da PM. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto à polícia.