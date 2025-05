Sargento da PM é encontrado morto dentro de igarapé no nordeste do Pará

Antônio Costa da Silva, sargento da reserva da Polícia Militar do Pará (PMPA), foi encontrado morto na tarde de domingo (25/5), dentro de um igarapé que fica no município Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. Até o momento, as circunstâncias da morte dele não foram esclarecidas.

O corpo de Antônio foi encontrado por duas mulheres que tomavam banho no local. Uma delas avistou o corpo do militar dentro da água no igarapé, que fica na rua João Pessoa, no bairro Bom Jesus. Com isso, a PM foi acionada ao caso.

Os militares, ao chegarem ao local, localizaram o corpo e constataram que a vítima era o sargento Antônio. A área onde o cadáver do agente estava foi isolada e a Polícia Civil, acionada.

A PC requisitou exame de necropsia ao Instituto Médico Legal (IML), que consiste em determinar a causa e as circunstâncias da morte. Segundo as autoridades, o corpo do sargento não apresentava sinais de violência. Um inquérito foi instaurado pela delegacia de Igarapé-Açu para apurar o episódio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.