Policial militar reformado é morto a tiros na região de Santarém (PA)

A Polícia levanta informações acerca do assassinato de um policial militar reformado, ocorrido neste domingo (22) na região do Chapadão, no município de Santarém, no oeste do Pará. A vítima foi identificada como Ander Mendes Vieira, que atuou como 3º sargento da Polícia Militar.

As primeiras informações sobre o crime dão conta de que no começo da tarde deste domingo (25), a Polícia Militar foi comunicada, mediante um chamado no Ramal do Divino, comunidade Nova Conquista, na região do Chapadão, de que dois homens haviam sido baleados no interior de um carro.

Essa ação criminoso teria sido praticada por dois homens, que fizeram vários disparos de arma de fogo contro as duas vítimas. Em seguida, a dupla conseguiu fugir do local do fato. Eles teriam seguido para dentro de uma área de mata.

Ander Vieira não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já o outro homem no interior do veículo, de prenome Paulo, identificado como sendo o condutor da camionete, ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido, sendo encaminhado a uma unidade de atendimento médico.

Até o momento, não se tem informações sobre a prisão dos suspeitos pelo assassinato do policial reformado. No entanto, prosseguem as buscas da Polícia por informações que possam resultar na captura dos responsáveis pelo homicídio e esclarecimento do caso por completo.