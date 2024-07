Quem foram os irmãos Novelino? Relembre o caso que chocou o Pará

Nesta terça-feira (30/7), o mandante do assassinato de Ubiraci e Uiraquitã Novelino, Chico Ferreira, foi encontrado morto em sua residência em Belém. Ele cumpria prisão domiciliar após ser condenado a 80 anos de prisão pelas mortes, que ocorreram em 25 de abril de 2007.

Ubiraci e Uiraquitã eram empresários e tiveram suas mortes planejadas e encomendadas por Chico Ferreira, que devia aos irmãos cerca de R$ 4 milhões. A motivação para o crime teria sido a saída encontrada para extinguir a dívida milionária. Com o auxílio do radialista Luiz Araújo, Ferreira atraiu os Novelino para uma de suas empresas, que foi o cenário de um falso assalto, simulado para garantir-lhe um álibi diante de um eventual inquérito policial.

A missão de executar os irmãos Novelino foi dada ao ex-policial civil Sebastião Cardias Alves e ao ex-fuzileiro naval José Augusto Marroquim de Sousa, contratados para dar "veracidade" à trama. Orientados por Ferreira, os dois usaram um carro emprestado durante a ação para dificultar o reconhecimento pelas autoridades policiais.

Seguindo o que havia sido planejado, os irmãos foram atraídos para a empresa de Chico Ferreira. Algum tempo depois, os assassinos entraram e simularam um assalto. Todos foram rendidos e obrigados a deitar no chão. Mas, os irmãos Novelino foram amordaçados, algemados e encapuzados. Em seguida, já sem qualquer chance de reação, foram estrangulados com uma mangueira plástica.

Para se desfazer do veículo usado por Ubiraci e Uiraquitã para chegar ao local do crime, Chico contou com a ajuda de Luiz Araújo, que levou o carro das vítimas até um sítio de sua propriedade em Benfica, na região metropolitana de Belém. Os corpos dos irmãos foram colocados em tambores plásticos completados com concreto e lançados na Baía do Guajará.

À época, Luiz Araújo alegou que não tinha qualquer conhecimento do assassinato, e que sua participação se resumia apenas ao desmanche do carro das vítimas. Porém, o decorrer da investigação mostrou que o radialista havia atuado como intermediário na contratação dos executores e também havia sido o responsável pela logística do crime.

Uma perícia minuciosa feita na empresa de Chico indicou a presença de sangue humano no auditório, que foi lavado após o crime para eliminar possíveis vestígios que o incriminassem.

O caso ganhou repercussão nacional e causou comoção. O pai de Ubiraci e Uiraquitã, o empresário Ubiratan Lessa Novelino, mobilizou as forças de segurança e encabeçou uma frente de buscas aos filhos. O primeiro corpo a ser encontrado, oito dias após o assassinato, foi o de Ubiraci. Três dias depois, os mergulhadores conseguiram localizar o corpo de Uraquitã. Os tambores com os cadáveres estavam a mais de 17 metros de profundidade.

Dois dos envolvidos no crime morreram durante o cumprimento da pena

Em novembro de 2007, após a conclusão do inquérito e posterior envio à Justiça, Sebastião Cardias Alves e José Augusto Marroquim foram condenados a 80 anos de prisão por duplo homicídio triplamente qualificado. A mesma pena foi imputada a Chico Ferreira e Luiz Araújo.

O radialista foi o primeiro a falecer, em 3 de janeiro de 2023, enquanto cumpria pena no Presídio Federal de Mato Grosso. Luiz Araújo foi internado no Hospital Municipal de Santa Izabel em 15 de dezembro de 2022 para investigação de uma doença pulmonar. Os médicos suspeitavam de câncer no pulmão. Ele morreu durante a madrugada, no próprio hospital.

Assassinato de Chico Ferreira