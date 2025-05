Investigado por integrar organização criminosa é preso após tentar fugir por telhados em Marabá

Uma ação da Polícia Civil do Pará resultou na prisão de Hélio Samuel de Lima Silva, na manhã desta sexta-feira (30), em Marabá, sudeste do estado. Ele era investigado por integrar uma organização criminosa e teve sua prisão decretada pela Justiça. A detenção ocorreu no bairro Bela Vista, após uma tentativa frustrada de fuga.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 10h30, equipes das delegacias de Homicídios e da Cidade Nova, em apoio à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), posicionaram-se nas ruas Jerusalém e Lauro Sodré para cumprir o mandado judicial contra Hélio. No entanto, ao avistarem o investigado, os policiais o viram fugindo pelo telhado de uma casa vizinha.

As equipes cercaram o quarteirão e conseguiram localizar Hélio em um terreno baldio. Ao receber ordem de parada, segundo a Polícia Civil, ele teria simulado que iria se entregar, mas saiu novamente correndo e escalando muros até subir no telhado de outra residência.

Durante a fuga, Hélio caiu de uma altura de aproximadamente 2,5 metros em um terreno, onde acabou cercado. Mesmo após a queda, ele resistiu à prisão e teve que ser contido à força. Ainda segundo a polícia, ele tentou se passar por outra pessoa e ameaçou os policiais.

Após ser atendido por uma equipe médica, o suspeito foi levado à Delegacia de Homicídios, onde teve o mandado de prisão cumprido e foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, resistência e falsa identidade.

A prisão de Hélio Samuel integra a IX fase da Operação Parabellum, que visa combater o crime organizado no estado.