Condenado por estupro de vulnerável, homem é preso pela Polícia Civil em Belém

Equipes da Seccional de Marituba cumpriram um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado pela justiça por estupro de vulnerável, na quinta-feira (29).

O acusado foi identificado e localizado pelas equipes policiais na avenida Augusto Montenegro. Na ocasião, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil do Pará reforça a importância da denúncia imediata em casos de violência e outros crimes contra menores por meio do Disque 100 ou do Disque-Denúncia 181.