Corpo é encontrado em represa às margens da BR-155, em Eldorado do Carajás

Um corpo do sexo masculino foi encontrado na manhã desta sexta-feira (30) em uma represa localizada nas margens da rodovia BR-155, em Eldorado do Carajás, no sudeste paraense. O cadáver foi avistado por moradores por volta das 9h.

Segundo informações da polícia, o homem estava sem camisa, usava barba e apresentava um ferimento na região da testa. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

A Polícia Científica esteve no local para realizar o resgate do corpo, fazer a perícia preliminar e encaminhar o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas, onde será submetido a exame de necropsia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, será instaurado um inquérito para apurar os fatos. As investigações visam esclarecer as circunstâncias da morte, identificar a vítima e, se confirmado que se trata de homicídio, localizar os possíveis responsáveis.