Homem é preso por tráfico de drogas durante operação policial em Igarapé-Açu

Um homem identificado como Francisco Ferreira da Costa, conhecido como “Chico”, de 38 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (29), durante uma ação integrada das polícias Civil e Militar na zona rural de Igarapé-Açu, no nordeste paraense.

A prisão ocorreu durante a “Operação Saturação”, conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, com apoio da Polícia Militar, na agrovila São Luís. Segundo a polícia, a iniciativa teve como objetivo ampliar a presença do policiamento, intensificar abordagens e realizar incursões em áreas com maior incidência de tráfico de entorpecentes.

Durante a ação, Francisco foi flagrado com uma porção de aproximadamente 24 gramas de “oxi” e outras dez porções da mesma substância, já fracionadas e embaladas para venda.

O caso foi registrado por meio de um inquérito policial, e o preso foi encaminhado à disposição da Justiça.