Polícia

Polícia

Equipes da Base Candiru prendem foragido por estelionato em Óbidos

Os agentes abordaram uma embarcação e viram que um dos passageiros era procurado pela Justiça

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os agentes com o suspeito detido. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um homem que estava foragido pelo crime de estelionato foi preso por equipe de segurança da Base Fluvial Integrada Candiru na tarde do último domingo (14/12), em Óbidos, região oeste do Pará.

A equipe integrada do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), juntamente com os agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e do 4º Grupamento de Bombeiros Militar BM, durante uma operação de rotina nos rios do Baixo Amazonas, abordou uma embarcação, o ferry boat “Ana Karoline VII”, proveniente da cidade de Manaus, com destino a Belém. Eles verificaram que, entre os passageiros, constava um homem com mandado de prisão pelo crime de estelionato. O suspeito foi encaminhado à equipe da Polícia Civil para os procedimentos legais.

“Nossas equipes, durante mais uma fiscalização de rotina, identificaram um homem que vinha de Manaus, contra o qual constava um mandato de prisão. Importante destacar que estamos rotineiramente atuando nas áreas fluviais do Pará, abordando as embarcações, a fim de evitar atos ilícitos, assim como pessoas foragidas da Justiça, para que possamos garantir a maior segurança nas áreas fluviais estaduais”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício, coronel PM Ed-Lin Anselmo. 

