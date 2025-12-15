Equipes da Base Candiru prendem foragido por estelionato em Óbidos

Um homem que estava foragido pelo crime de estelionato foi preso por equipe de segurança da Base Fluvial Integrada Candiru na tarde do último domingo (14/12), em Óbidos, região oeste do Pará.

A equipe integrada do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), juntamente com os agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e do 4º Grupamento de Bombeiros Militar BM, durante uma operação de rotina nos rios do Baixo Amazonas, abordou uma embarcação, o ferry boat “Ana Karoline VII”, proveniente da cidade de Manaus, com destino a Belém. Eles verificaram que, entre os passageiros, constava um homem com mandado de prisão pelo crime de estelionato. O suspeito foi encaminhado à equipe da Polícia Civil para os procedimentos legais.

“Nossas equipes, durante mais uma fiscalização de rotina, identificaram um homem que vinha de Manaus, contra o qual constava um mandato de prisão. Importante destacar que estamos rotineiramente atuando nas áreas fluviais do Pará, abordando as embarcações, a fim de evitar atos ilícitos, assim como pessoas foragidas da Justiça, para que possamos garantir a maior segurança nas áreas fluviais estaduais”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício, coronel PM Ed-Lin Anselmo.