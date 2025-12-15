Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Guarda municipal de Belém é morto a tiros na rodovia do Tapanã

As primeiras informações indicam que os disparos foram feitos por dois homens em uma motocicleta

O Liberal
fonte

O homicídio ocorreu na rodovia do Tapanã (Foto: Arquivo O Liberal (Imagem meramente ilustrativa))

Um guarda municipal de Belém foi morto a tiros na rodovia do Tapanã, na esquina com a avenida Bruno Sechi, nesta segunda-feira (15). A vítima foi identificada como Elder Araújo de Lima Melo. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

Segundo as primeiras informações apuradas pela Polícia, dois homens em uma motocicleta atiraram várias vezes contra o guarda. Ele morreu no local. Acionados pelo Ciop, por volta de 3h30, policiais militares do 24º BPM estiveram no local. Eles apuraram que Eder havia sido baleado enquanto conduzia um veículo. O guarda municipal foi atendido no local, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda na cena do crime, os policiais militares informaram que Elder tinha ido buscar sua esposa em um show. E, durante o trajeto de volta, um motociclista passou ao lado do veículo e efetuou um disparo de arma de fogo contra o guarda Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) estão no local realizando os primeiros levantamentos e acompanhando a perícia. A vítima era guarda municipal de Belém e tinha 41 anos.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Belém informa que "lamenta, com profundo pesar e consternação, o falecimento do agente da Guarda Municipal de Belém (GMB), Elder Araújo de Lima Melo, de 41 anos, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (15). A corporação perde mais um defensor da ordem pública que jurou servir à instituição, protegendo a sociedade".

Diz ainda a nota que a Guarda Municipal de Belém presta suas condolências aos familiares e amigos do agente que, ao longo de 15 anos de serviço, "deixou um exemplo de dedicação, compromisso e zelo pelo trabalho em prol da população. A instituição informa ainda que está prestando todo o apoio e auxílio necessários à família do servidor, neste momento de dor e luto". A GMB também irá auxiliar a Polícia Civil e prestar apoio às investigações, contribuindo com todas as informações necessárias para a elucidação dos fatos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

guarda municipal de belém é morto a tiros na rodovia do tapanã

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

ACIDENTE

Mulher morre após caminhão-baú invadir residência em Mãe do Rio, no nordeste paraense

Motorista teria passado mal antes de perder o controle do veículo; duas crianças ficaram feridas e foram socorridas

15.12.25 21h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda