guarda municipal de belém é morto a tiros na rodovia do tapanã

Um guarda municipal de Belém foi morto a tiros na rodovia do Tapanã, na esquina com a avenida Bruno Sechi, nesta segunda-feira (15). A vítima foi identificada como Elder Araújo de Lima Melo. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

Segundo as primeiras informações apuradas pela Polícia, dois homens em uma motocicleta atiraram várias vezes contra o guarda. Ele morreu no local. Acionados pelo Ciop, por volta de 3h30, policiais militares do 24º BPM estiveram no local. Eles apuraram que Eder havia sido baleado enquanto conduzia um veículo. O guarda municipal foi atendido no local, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda na cena do crime, os policiais militares informaram que Elder tinha ido buscar sua esposa em um show. E, durante o trajeto de volta, um motociclista passou ao lado do veículo e efetuou um disparo de arma de fogo contra o guarda Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) estão no local realizando os primeiros levantamentos e acompanhando a perícia. A vítima era guarda municipal de Belém e tinha 41 anos.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Belém informa que "lamenta, com profundo pesar e consternação, o falecimento do agente da Guarda Municipal de Belém (GMB), Elder Araújo de Lima Melo, de 41 anos, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (15). A corporação perde mais um defensor da ordem pública que jurou servir à instituição, protegendo a sociedade".

Diz ainda a nota que a Guarda Municipal de Belém presta suas condolências aos familiares e amigos do agente que, ao longo de 15 anos de serviço, "deixou um exemplo de dedicação, compromisso e zelo pelo trabalho em prol da população. A instituição informa ainda que está prestando todo o apoio e auxílio necessários à família do servidor, neste momento de dor e luto". A GMB também irá auxiliar a Polícia Civil e prestar apoio às investigações, contribuindo com todas as informações necessárias para a elucidação dos fatos.