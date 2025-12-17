Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motorista de aplicativo denuncia agressão por professor universitário em Belém

A agressão aconteceu porque a motorista se recusou a levar excedente de passageiros 

Bruna Lima
fonte

Abalada emocionalmente, a motorista disse que só conseguiu dormir dias depois do ocorrido e que pretende levar o caso adiante. (Divulgação)

A motorista de aplicativo agredida, Meirilea Oliveira da Silva, de 44 anos, denunciou ter sido agredida fisicamente por um professor universitário em Belém. O incidente ocorreu no último domingo (14), durante uma corrida na avenida Brás de Aguiar. A agressão aconteceu após a motorista se recusar a realizar a viagem devido ao excesso de passageiros e à ausência de dispositivos de segurança para crianças.

Meirilea, que opera na categoria Comfort, relatou ter aceitado uma chamada em frente a um evento na Brás de Aguiar. Ao chegar ao local, encontrou quatro adultos e duas crianças, excedendo o limite permitido. A motorista informou que não poderia prosseguir com a corrida, citando a legislação de trânsito e as normas do próprio aplicativo.

A motorista explicou a ilegalidade de transportar crianças sem os dispositivos adequados, ressaltando que a responsabilidade seria dela em caso de acidente. O passageiro, posteriormente identificado como professor universitário, reagiu de forma agressiva. Ele bateu a porta do veículo e tentou constrangê-la a aceitar a viagem.

Detalhes da agressão física

Meirilea iniciou o cancelamento da corrida pelo aplicativo. Nesse momento, o professor começou a filmar o carro e a placa do veículo. Ao se aproximar da janela do automóvel com o celular, a motorista tentou afastá-lo, empurrando o aparelho.

O agressor desferiu socos contra Meirilea, que estava sentada no banco do motorista com a janela parcialmente aberta. Um dos golpes atingiu o rosto da vítima, causando sangramento no nariz, e outros ferimentos deixaram seu braço roxo. “Eu realmente empurrei ele, mas ele revidou com vários socos. Eu fiquei toda suja de sangue”, declarou a vítima.

Ação policial e desdobramentos

Após a agressão, o homem fugiu para o interior do evento. Meirilea trancou o carro e acionou o botão de pânico do aplicativo. Mesmo ferida, ela e amigos seguiram o veículo do agressor, que deixou o local.

A perseguição terminou na avenida Marquês de Herval, onde uma viatura da Polícia Militar foi encontrada. Os policiais abordaram o agressor ao perceberem o estado da motorista. O homem foi conduzido à delegacia, e o caso foi registrado inicialmente na Seccional da Sacramenta, sendo encaminhado posteriormente à Delegacia de São Brás.

Meirilea recebeu atendimento médico, realizou exame de corpo de delito e segue em tratamento. A vítima afirmou que o agressor apresentou uma versão diferente dos fatos em depoimento, mas admitiu o erro no momento da abordagem policial.

A motorista planeja levar o caso adiante. O inquérito policial aguarda a conclusão dos laudos periciais para ser encaminhado ao Ministério Público.

 A Polícia Civil informa que ambos foram conduzidos à Seccional de São Brás, onde a motorista foi encaminhada para a realização do Exame de Corpo de Delito - Lesão Corporal e foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal dolosa.

