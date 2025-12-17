Capa Jornal Amazônia
Polícia

Jovem é assassinado a tiros em via pública de Tucuruí

O crime ocorreu na noite de terça-feira (16), no bairro Getat

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo O Liberal)

Um jovem identificado como Saiuky César Freitas da Silva foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (16), em Tucuruí, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na rua Maranhão, no bairro Getat, quando a vítima estava em via pública e foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.

O homicídio ocorreu por volta das 19h30. Segundo os relatos iniciais, a vítima estava em frente a um imóvel quando a dupla na moto se aproximou. O garupa teria disparado várias vezes contra Saiuky, que morreu na hora sem chances de ser socorrido.

Após o crime, os autores fugiram e não foram localizados. A Polícia Militar foi chamada por moradores, fez o isolamento da área e deu início aos procedimentos de apuração até a chegada da Polícia Civil. A Polícia Científica também compareceu para realizar a perícia no local e a remoção do corpo.

Até o momento, não há informações sobre a motivação nem sobre a identidade dos envolvidos no crime. Os relatos policiais são de que Saiuky já teria passagens pela polícia. No entanto, não há confirmação se a vida pregressa da vítima tem relação com o homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a Seccional de Tucuruí apura a autoria e as circunstâncias do homicídio. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.  

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

