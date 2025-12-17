Empresário é assaltado por dois homens armados em São Brás, em Belém

O proprietário de um restaurante localizado no bairro de São Brás foi vítima de um assalto à mão armada em frente ao estabelecimento, em Belém. O roubo ocorreu na tarde de terça-feira (16), na Avenida Governador José Malcher, quando a vítima desceu de um carro e foi abordada por um dos suspeitos, enquanto o outro aguardava em uma motocicleta para dar fuga. Câmeras de segurança registraram o crime.

Segundo as informações iniciais, o empresário havia feito compras para o restaurante, que fica em um hotel na via. No momento em que a vítima saiu do automóvel e ia entrar no estabelecimento, o primeiro suspeito chegou caminhando e a rendeu. Ainda conforme os relatos, o suspeito estava com uma arma de fogo. As imagens das câmeras mostram quando o suspeito, usando um boné vermelho e uma camisa branca e calça jeans, se aproxima da vítima. Ele mostra a arma de fogo e manda o empresário se aproximar do carro enquanto pega pertences pessoais.

Um segundo homem, que estava no carro ajudando a vítima a levar as compras ao restaurante, também é rendido pelos suspeitos. Tudo ocorreu enquanto havia grande movimentação na via. A dupla na moto teria levado um cordão, pulseiras e anéis de ouro. No total, somando mais de R$ 100 mil em joias. Uma das hipóteses do empresário é que a dupla na moto já estaria o seguindo desde que ele saiu do supermercado. Depois do assalto, os suspeitos fugiram.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Virtual. "A Seccional de São Brás irá investigar o caso. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou.