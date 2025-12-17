Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Operação da Polícia Federal mira tráfico interestadual de drogas e tem alvos em Itaituba e Santarém

As investigações apontaram que o grupo criminoso se especializou no transporte aéreo de grandes quantidades de entorpecentes

O Liberal
fonte

As investigações da PF apontaram que o grupo criminoso se especializou no transporte aéreo de grandes quantidades de entorpecentes, utilizando avionetas para deslocamento das cargas ilícitas (Foto: Divulgação: PF de Rondônia)

A Polícia Federal deflagrou, na terça-feira (16), a "Operação STOL", com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, com atuação predominante no modal aéreo, mediante o emprego de aeronaves de pequeno porte.

Durante a ação, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão nas cidades de Porto Velho (RO), Campinas (SP), Itaituba e Santarém, no Pará, e Sinop (MT), todos expedidos pela 2ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. As informações são da Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia.

As investigações apontaram que o grupo criminoso se especializou no transporte aéreo de grandes quantidades de entorpecentes, utilizando avionetas para deslocamento das cargas ilícitas, contando com a atuação direta de pilotos vinculados ao esquema, além de integrantes responsáveis pelo apoio logístico, financeiro e operacional. No curso das apurações, foram identificadas e vinculadas à organização criminosa três grandes apreensões de drogas, sendo aproximadamente 430 kg de entorpecentes na cidade de Humaitá (AM), 22 kg em Lábrea (AM) - remanescentes de carga após a queima de uma aeronave utilizada no transporte - e cerca de 480 kg em Machadinho d’Oeste (RO).

Operação da PF apura corrupção de agentes públicos no Pará e Distrito Federal
Segundo a Polícia Federal, os investigados teriam o objetivo de desviar verbas públicas por meio de fraudes em processos de licitação, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio

Polícia Federal apreendeu R$ 9,6 bilhões em operações contra o crime em 2025, diz diretor

Além das medidas restritivas de liberdade, a PF informou que a operação resultou no sequestro de bens de alto valor econômico, incluindo imóveis em condomínios de alto padrão, veículos de luxo e aeronaves, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa e interromper o ciclo financeiro do tráfico de drogas. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e outros delitos correlatos, conforme apurado no curso das investigações.

 

