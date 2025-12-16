Operação da PF apura corrupção de agentes públicos no Pará e Distrito Federal

A Polícia Federal deflagrou a operação “Igapó” nesta terça-feira (16/12) para apurar a prática de crimes de corrupção exercidos por uma organização criminosa composta por agentes públicos e privados. De acordo com a PF, os agentes cumprem 31 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Pará e no Distrito Federal. As autoridades não divulgaram o nome dos alvos.

Ainda segundo a Polícia Federal, os investigados teriam o objetivo de desviar verbas públicas por meio de fraudes em processos de licitação, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio.

Também estão sendo apurados os delitos de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa.