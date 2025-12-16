Operação da PC apreende 11 adolescentes em conflito com a lei na Grande Belém e no interior do Pará

A Polícia Civil apreendeu 11 adolescentes na manhã desta terça-feira (16/12) durante a operação “Reintegração”, deflagrada na Região Metropolitana de Belém e no interior do Pará. Segundo a PC, o objetivo da ação é cumprir mandados de busca e apreensão de adolescentes em conflito com a lei, que se encontram pendentes de execução. As ordens judiciais são da 3ª Vara da Infância e Juventude de Belém.

"A ação policial visa a garantir a efetividade das decisões judiciais, a responsabilização adequada dos adolescentes e a adoção das medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso, nós atuamos de forma integrada com outras diretorias da PCPA, permitindo uma resposta célere, segura e juridicamente adequada para assegurar a proteção integral, o melhor interesse dos adolescentes e o fortalecimento das políticas públicas de proteção integral”, explicou a delegada Emanuela Amorim, titular da Diretoria de Atendimentos a Grupos Vulneráveis (DAV).

Mais de 130 policiais da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e da Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial (CIEPAS), vinculada à Polícia Militar do Estado, foram empregados para a operação que acontece na Região Metropolitana e no interior do Estado.

“Até o momento, 11 adolescentes, que cometeram atos infracionais análogos a crimes sexuais, tráfico de drogas e patrimoniais, como furto e roubo, foram apreendidos e encaminhados para a sede da Delegacia Geral da PCPA, onde passaram pelos procedimentos legais cabíveis”, contou a delegada Vanessa Macedo, titular da Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) de Belém.

As diligências continuam no decorrer do dia para localizar outros adolescentes que estão com medidas socioeducativas pendentes de cumprimento.