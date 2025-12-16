Capa Jornal Amazônia
Sargento da PM pula em poço e socorre garoto em Santana do Araguaia

Para a PM, um morador disse que as outras pessoas ficaram com medo de entrar no poço, por conta da existência de fios no interior, acreditando que eles pudessem estar energizados

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o policial socorrendo o menino dentro do poço. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O 2º sargento Luiz Carlos Alves França, da 30ª Companhia Independente de Polícia Militar (30ª CPIM), resgatou um menino que havia caído em um poço em Santana do Araguaia, no sul do Pará. O caso ocorreu na segunda-feira (15/12) e, segundo a PM, o agente pulou no poço, em um ato de bravura, para resgatar a vítima que corria o risco de se afogar.

Os militares estavam na delegacia do município quando viram um homem chegar na unidade policial desesperado. Ele contou para os policiais o episódio envolvendo a criança. A Polícia Militar então se deslocou até o local onde o acidente aconteceu para salvar o menino.

Todo o resgate foi registrado em vídeo e a filmagem circulou nas redes sociais. Pelas imagens é possível ver o garoto assustado, enquanto o sargento França o segura e os moradores puxam-no com uma corda.

Ainda conforme as autoridades, a vítima e o policial precisaram ser socorridos até o Hospital Municipal de Santana do Araguaia. Para a PM, um morador disse que as outras pessoas ficaram com medo de entrar no poço, por conta da existência de fios no interior, acreditando que eles pudessem estar energizados.

O estado de saúde do policial e do garoto socorrido não foi divulgado até o momento.

