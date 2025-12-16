Capa Jornal Amazônia
Homem morre após ser espancado em suposta casa de festa em Santarém; suspeito é preso

A vítima ainda foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o hospital, mas não resistiu

O Liberal
fonte

Lucas Machado morreu após ser espancado dentro de uma suposta casa de festa no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um homem morreu após ser espancado dentro de uma suposta casa de festa no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima foi identificada como Lucas Machado da Silva, 37 anos. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (16).

Ao jornal O Impacto, o tenente Emídio, do 3º BPM, informou que o suspeito é segurança do estabelecimento, que se desentendeu com Lucas, que era cliente do local. Os dois iniciaram uma discussão e, depois, entraram em luta corporal.

VEJA MAIS:

image Dupla em moto mata 'Cacheado' a tiros em Santarém
Após o homicídio, os suspeitos fugiram. A Polícia Civil investiga o caso

image Jovem é morto a facadas após discussão em Santarém
O crime ocorreu na madrugada de domingo (5) na comunidade Soledade

As primeiras informações apuradas pela Polícia indicam que o suspeito desferiu socos e pontapés na vítima, que ficou gravemente ferida na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Lucas Machado ao hospital, mas ele não resistiu à gravidade daos ferimentos. A Polícia Militar deteve o suspeito e o conduziu até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O cordão e aparelho celular da vítima foram subtraídos. Lucas Machado era casado e deixou dois filhos.

Em nota, a Polícia Civil informa que o suspeito do homicídio de Lucas Machado da Silva foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Santarém, onde foi preso em flagrante. Ele já está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. O nome do suspeito não foi informado pela Polícia Civil.

 

 

