Homem morre após ser espancado em suposta casa de festa em Santarém; suspeito é preso

Um homem morreu após ser espancado dentro de uma suposta casa de festa no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima foi identificada como Lucas Machado da Silva, 37 anos. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (16).

Ao jornal O Impacto, o tenente Emídio, do 3º BPM, informou que o suspeito é segurança do estabelecimento, que se desentendeu com Lucas, que era cliente do local. Os dois iniciaram uma discussão e, depois, entraram em luta corporal.

As primeiras informações apuradas pela Polícia indicam que o suspeito desferiu socos e pontapés na vítima, que ficou gravemente ferida na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Lucas Machado ao hospital, mas ele não resistiu à gravidade daos ferimentos. A Polícia Militar deteve o suspeito e o conduziu até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O cordão e aparelho celular da vítima foram subtraídos. Lucas Machado era casado e deixou dois filhos.

Em nota, a Polícia Civil informa que o suspeito do homicídio de Lucas Machado da Silva foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Santarém, onde foi preso em flagrante. Ele já está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. O nome do suspeito não foi informado pela Polícia Civil.