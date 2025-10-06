Jovem é morto a facadas após discussão em Santarém

Um jovem identificado como João Paulo Gomes morreu após ser esfaqueado em Santarém, no oeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de domingo (5), na comunidade Soledade, após a vítima ter discutido com o suspeito em um evento. O principal suspeito do homicídio é o ex-companheiro da namorada do jovem.

Segundo as informações iniciais, João Paulo estava trabalhando como segurança em um evento na comunidade Aracuri. Ao fim da programação, ele teria ido até a comunidade Soledade para encontrar a namorada em uma festividade. O suspeito do crime estaria bebendo no local e ocorreu uma discussão com a vítima.

Na ocasião, segundo moradores, João Paulo foi atacado pelo suspeito, que efetuou pelo menos dois golpes com a faca que atingiram o peito e o pescoço da vítima. Após o crime, o suspeito fugiu. Uma das versões sobre a motivação para o crime estaria relacionada ao fato de João Paulo estar se relacionando com a ex-namorada do suspeito. Todas as versões são apuradas pela Polícia Civil.