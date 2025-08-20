Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de matar e esquartejar jovem, ‘Feijão' é preso em Santarém

O crime ocorreu em 2020, quando a vítima foi assassinada com golpes de arma branca e, depois, teve o corpo cortado em pedaços

O Liberal
fonte

Suspeito de matar e esquartejar jovem, ‘Feijão é preso em Santarém. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como ‘Feijão’ foi preso em Santarém, no oeste do Pará, suspeito de envolvimento em um homicídio que ocorreu em 2020, no mesmo município. A ação policial ocorreu na terça-feira (19), em cumprimento a um mandado de prisão no endereço onde o suspeito estava, no bairro Livramento. ‘Feijão’, um outro suspeito identificado como ‘Barão’ e um adolescente seriam os principais suspeitos pelo assassinato de Pablo Wilkens Rocha da Silva, o “Binho”, em 2020, no bairro Salvação.

Contra o investigado havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Segundo a polícia, ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir correndo. No entanto, ele foi alcançado em uma via próxima à residência onde estava e foi detido. ‘Feijão’ foi conduzido para a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde seriam feitos os procedimentos cabíveis.

O crime

‘Feijão’ e o segundo suspeito, identificado como ‘Barão’, são alvos de um processo movido pelo Ministério Público. Eles são apontados como os principais suspeitos de assassinar a facadas e esquartejar Pablo Wilkens Rocha da Silva. O crime aconteceu no dia 19 de janeiro de 2020. A vítima teria tido o corpo cortado com o objetivo de esconder o crime.

A investigação reuniu laudos de perícia de local de crime e necropsia, além de depoimentos de testemunhas oculares, apontando indícios suficientes de autoria. A Justiça aceitou a denúncia por homicídio qualificado, em concurso de pessoas e ocultação de cadáver. “Barão” está foragido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

suspeito de homicídio
Polícia
