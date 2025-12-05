Funcionário de posto de combustíveis é assaltado por dupla em motocicleta na avenida Independência

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma motocicleta assaltaram um funcionário de um posto de combustíveis na avenida Independência, em Ananindeua, na tarde da última quinta-feira (4). Os suspeitos foram presos horas após o crime.

As gravações mostram o passageiro descendo da moto e iniciando uma revista no trabalhador. Em seguida, um dos suspeitos vasculha o local onde os frentistas costumam guardar dinheiro e outros pertences. As imagens também registram os dois deixando o estabelecimento sem pagar pelo abastecimento. Segundo as informações iniciais da polícia, a vítima estava sem dinheiro no momento da abordagem, o que teria deixado a dupla enfurecida.

Ainda conforme as imagens, aparentemente, os suspeitos não chegaram a exibir nenhum tipo de arma durante a ação.

A Polícia Civil informou que dois suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar à Seccional da Cidade Nova, onde foram autuados em flagrante por roubo. Uma arma de brinquedo foi apreendida e testemunhas foram ouvidas para auxiliar nas investigações. Ambos permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.