Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Funcionário de posto de combustíveis é assaltado por dupla em motocicleta na avenida Independência

Os suspeitos foram presos horas após o crime

O Liberal
fonte

A Polícia Civil informou que dois suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar à Seccional da Cidade Nova, onde foram autuados em flagrante por roubo. (Reprodução/ redes sociais)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma motocicleta assaltaram um funcionário de um posto de combustíveis na avenida Independência, em Ananindeua, na tarde da última quinta-feira (4). Os suspeitos foram presos horas após o crime.

As gravações mostram o passageiro descendo da moto e iniciando uma revista no trabalhador. Em seguida, um dos suspeitos vasculha o local onde os frentistas costumam guardar dinheiro e outros pertences. As imagens também registram os dois deixando o estabelecimento sem pagar pelo abastecimento. Segundo as informações iniciais da polícia, a vítima estava sem dinheiro no momento da abordagem, o que teria deixado a dupla enfurecida.

Ainda conforme as imagens, aparentemente, os suspeitos não chegaram a exibir nenhum tipo de arma durante a ação.

A Polícia Civil informou que dois suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar à Seccional da Cidade Nova, onde foram autuados em flagrante por roubo. Uma arma de brinquedo foi apreendida e testemunhas foram ouvidas para auxiliar nas investigações. Ambos permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto

posto de combustíveis

ananindeua

dupla em motocicleta
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

FEMINICIDIO

Militar da guarda presidencial de Lula mata e incendeia corpo de cabo do Exército

O soldado do Exército Brasileiro confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, na sexta-feira (5/12)

06.12.25 16h06

Polícia

Em Parauapebas, PM recupera peças de roupas furtadas de comércio

Populares apontaram o local onde as confecções estavam guardadas, após o furto

06.12.25 14h08

POLÍCIA

Motociclista morre ao colidir em caminhão parado em Parauapebas

O caso aconteceu por volta das 2h deste sábado (6/12) na estrada que dá acesso ao bairro Vila Rica, sentido Faruk Salmén

06.12.25 12h23

POLÍCIA

Homem morre após sofrer descarga elétrica ao tentar reparar rede de energia no Marajó

Testemunhas disseram que a vítima subiu em um dos postes para tentar restabelecer o fornecimento, mesmo não tendo experiência nem equipamentos adequados para esse tipo de serviço

06.12.25 10h19

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial penal morre em acidente de trânsito no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para o caso, mas não conseguiu socorrer a vítima

06.12.25 10h04

INVESTIGAÇÃO

‘Crime bárbaro’, diz família de Ruthetty ao relatar que cantora foi sufocada e sofreu violência

Ícone do tecnobrega, Ruthetty foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro da Marambaia, em Belém.

04.12.25 16h30

FEMINICIDIO

Militar da guarda presidencial de Lula mata e incendeia corpo de cabo do Exército

O soldado do Exército Brasileiro confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, na sexta-feira (5/12)

06.12.25 16h06

POLÍCIA

Homem morre após sofrer descarga elétrica ao tentar reparar rede de energia no Marajó

Testemunhas disseram que a vítima subiu em um dos postes para tentar restabelecer o fornecimento, mesmo não tendo experiência nem equipamentos adequados para esse tipo de serviço

06.12.25 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda