PC prende homem suspeito de ser autor intelectual do latrocínio do vice-presidente da Fiepa

A Polícia Civil prendeu um homem, de identidade não revelada, nesta sexta-feira (5/12), suspeito de ser o autor intelectual do latrocínio do empresário Antônio Eugênio Pacelli Martin de Mello, vice-presidente da Fiepa. O crime ocorreu no dia 3 de outubro deste ano, nas dependências de uma fábrica de velas situada em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

O delegado Arthur do Rosário, titular da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), disse que “foi evidenciado que o suspeito fornecia informações privilegiadas aos executores do crime, contribuindo diretamente” no crime. “O aprofundamento das diligências permitiu à autoridade policial reunir elementos probatórios robustos que fundamentaram a representação pela custódia cautelar, posteriormente deferida pelo Poder Judiciário”, explicou ele.

O suspeito foi localizado na casa dele na manhã desta sexta (5/12) e apresentado na Divisão de Repressão a Furtos e Roubos. Ele permanece à disposição da Justiça.

Além dele, a PC localizou e prendeu outros três envolvidos no crime nos últimos três meses: um homem foi preso em flagrante no dia 7 de outubro, apontado como o responsável pelo transporte dos demais envolvidos; um foi preso em Santa Catarina no dia 12 de novembro, e outro em Tocantins, no dia 18. Os investigados que foram presos fora do Pará já passaram pelo processo de recambiamento.

O latrocínio

Antonio Eugenio Mello morreu após ser baleado em um assalto em Ananindeua, na Grande Belém. O crime ocorreu por volta das 6h30, na fábrica de Velas Cigana, no bairro Levilândia, empresa que a vítima havia fundado. Na época em que o caso ocorreu, a PC levantou a hipótese de que o empresário possa ter reagido ao roubo e, por isso, foi alvejado.

Três dias após o crime, a PC prendeu Danilo Nascimento Assunção, de 36 anos. Ele conduzia um veículo Chevrolet Onix prata, placa QVL3F80, usado para levar os autores ao local do crime e para dar apoio na fuga.

Após essa prisão, novos elementos de prova foram reunidos, o que levou à representação pela prisão preventiva dos demais suspeitos, entre eles Fernando Augusto Silva e Silva. No dia 12 do mês passado, a Polícia Civil do Pará capturou Fernando na cidade de Joinville, em Santa Catarina.

E no dia 18 de novembro, outro suspeito foi capturado em Guaraí, no Tocantins. Ele é apontado pelas autoridades por atirar contra a vítima.