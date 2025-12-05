Suspeito de administrar loja que vendia celulares roubados e furtados é preso em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil em Belém, suspeito de manter uma loja estruturada para a comercialização de celulares de origem ilícita, envolvendo produtos de furtos e roubos. O investigado por receptação qualificada foi alvo de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na quinta-feira (3), no bairro da Cremação, no endereço onde funciona o estabelecimento suspeito.

A ação foi realizada por meio da Seccional Urbana da Pedreira. Conforme a PC, a investigação teve início a partir de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que, inicialmente, tratava da prática de receptação culposa. Segundo Pery Netto, titular da Seccional da Pedreira, com o avançar das diligências surgiram fortes indícios da prática recorrente e estruturada de comércio de aparelhos celulares de origem ilícita.

“O aparelho celular apreendido no TCO mencionado foi identificado como objeto de crime patrimonial, reforçando a existência de indícios do cometimento de receptação qualificada. A vítima que adquiriu o aparelho celular apreendido no TCO compareceu em sede policial, relatando ter adquirido o aparelho celular na loja administrada pelo preso”, explicou o delegado.

Durante consulta ao sistema, foi constatada a existência de investigação semelhante e com o mesmo modus operandi anteriormente investigado: o proprietário do estabelecimento adquiria aparelhos de terceiros e revendia sem nota fiscal. Ainda segundo a PC, as investigações apontam que o indivíduo atuava em conjunto com outras pessoas, recebendo e comercializando produtos de origem criminosa, mediante ocultação de sua procedência e emissão fraudulenta de documentos.

Diante dos fatos, foi representada a prisão preventiva do investigado, com base no comportamento frequente de venda de objetos provenientes de crimes patrimoniais, com fortes indícios de prática criminosa organizada e habitual, além de causar prejuízo às vítimas e ao comércio regular. Com o cumprimento do mandado e a continuidade das diligências, acredita-se que novas vítimas sejam identificadas.

O preso foi conduzido à unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça. Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva, foram apreendidos 11 aparelhos celulares e cinco caixas vazias com números de identificação móvel visíveis, que serão analisadas para futura responsabilização penal.