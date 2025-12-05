Condutores ficam gravemente feridos após colisão entre motocicletas em Belém

Dois motociclistas ficaram gravemente feridos após colidirem frontalmente na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, entre as avenidas João Paulo II e Perimetral, no bairro do Marco, em Belém. O grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (5), quando havia um grande tráfego de veículos no trecho. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano de Urgência, em Ananindeua.

Segundo as informações de moradores, o acidente ocorreu por volta das 9h. Testemunhas contaram que um dos motociclistas teria tentado fazer uma ultrapassagem e entrou na contramão da via. Assim, acabou colidindo com o condutor da outra motocicleta que seguia no sentido contrário. Uma das vítimas foi arremessada da moto. O relato é que uma vítima quebrou o braço e a perna. Já o outro teve fratura exposta no pé e também quebrou o braço.

Moradores acionaram duas ambulâncias, uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra do Corpo de Bombeiros Militar, para prestar atendimento aos motociclistas, que estavam caídos na pista. Os dois homens estavam conscientes e conversavam com os moradores enquanto aguardavam a chegada dos paramédicos. Após serem atendidos no local, os motociclistas foram levados para o hospital. "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que fez o primeiro atendimento e encaminhou uma vítima para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência", confirmou.