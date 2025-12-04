Homem é morto com mais de dez tiros em praça no bairro do Barreiro, em Belém

Um homem identificado como Bruno Almeida de Morais foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (4), na Passagem Joana D’Arc, próximo a uma pequena praça que fica às margens do canal São Joaquim, no bairro do Barreiro, em Belém. Segundo as informações iniciais, o autor dos disparos fugiu do local em uma motocicleta.

"A Polícia Civil informa que as circunstâncias do homicídio de Bruno Almeida de Moraes são apuradas pela Seccional da Sacramenta. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, ciomunicou.

Uma equipe do 1º Batalhão de PM foi acionada ao local via Centro Integrado de Operações (Ciop) para verificar o homicídio, que teria ocorrido por volta de 13h47. Conforme o Jornalista Wesley Costa, moradores da área informaram aos agentes que a vítima seria usuária de drogas e teria sido surpreendida no local pelo atirador, sem ter chances de fugir. Moradores informaram que o suspeito não foi identificado e deixou o local rapidamente. Não há mais detalhes sobre as características do executor ou do veículo em que ele estava. No local, foi apurado que a área onde o crime ocorreu costuma ser frequentada por dependentes químicos.

Equipes da Delegacia de Homicídio da Polícia Civil estiveram no local, assim como da Polícia Científica. Durante a análise, os peritos informaram que Bruno teria sido atingido por ao menos 12 tiros, principalmente na região da cabeça. Além disso, cartuchos de arma 9 milímetros foram encontrados próximos ao corpo. Não há mais informações sobre qual poderia ser a motivação para o assassinato. Um inquérito policial foi aberto para identificar a autoria do crime.