Polícia

Polícia

Família de Ruthetty nega abandono e afirma que cantora sempre recebeu cuidados e apoio

Durante o velório da cantora Ruthetty, realizado na tarde desta quinta-feira (4/12) em Belém, a família rebateu boatos que passaram a circular nas redes sociais

O Liberal
fonte

Família de Ruthetty afirma que cantora sempre recebeu cuidados e apoio. (Foto: Arquivo / Ivan Duarte/ O Liberal)

Durante o velório da cantora Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty, realizado na tarde desta quinta-feira (4/12) em Belém, a família rebateu boatos de que a artista teria sido abandonada nos últimos anos. O irmão da cantora, Ivanildo Gomes dos Santos, afirmou que ela sempre esteve cercada de cuidados, atenção e apoio emocional, tanto dos parentes quanto de amigos próximos.

O familiar diz que a cantora passou um longo período em São Paulo, em tratamento devido à esquizofrenia. Segundo ele, Ruthetty não tinha problemas com o uso de drogas, como muitas pessoas dizem. Ela retornou bem ao Pará e passou a planejar a volta da carreira. “Ela queria a carreira dela de novo de cantora. Sempre quis”, disse ele ao lembrar a fase em que a artista se preparava para retomar os palcos.

Ivanildo contou que Ruthetty ficou por muito tempo sob seus cuidados. “Ela passou um período comigo lá na minha residência, depois que ela veio de São Paulo, pois ela tinha ido fazer o tratamento lá. A minha irmã também cuidou dela. A gente conseguiu internar, e na volta para cá ela ficou um ano comigo, de 2022 até 2023, na minha casa. Então ela estava sendo muito bem tratada, muito bem cuidada”, ressaltou.

Cuidados

Ele criticou duramente as especulações espalhadas nas redes sociais de que a família teria se afastado da cantora ou deixado de ajudá-la. “Essas coisas que as pessoas falavam, mentiras falando que a família tinha abandonado, que a família era isso ou aquilo. Negativo. Tudo isso aí é coisa de mídia. A família sempre deu apoio”, afirma.

image O irmão da cantora, Ivanildo Gomes dos Santos, afirmou que ela sempre esteve cercada de cuidados. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

O irmão também destacou o envolvimento de amigos que conviveram com a artista. “Amigos davam muito apoio para ela. Muito apoio mesmo. Era para ela voltar de novo a ser o que era. Porque ela é muito querida pelos próprios cantores, pelos empresários também, e pelo pessoal das músicas”, relata.

A família reforçou que continuará acompanhando as investigações e que espera respostas rápidas sobre o crime. O sepultamento da cantora está marcado para esta sexta-feira (5/12), às 10h, no Cemitério Parque Memorial Metrópole, em Ananindeua, e será aberto ao público.

Crime

Ruthetty foi encontrada morta na quarta (3), dentro da própria casa, no bairro da Marambaia, em Belém. A morte é investigada como possível homicídio pela Delegacia de Feminicídio (Defem).

Palavras-chave

morte da cantora ruthetty

ruthetty
Polícia
.
