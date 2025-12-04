Jovem é morto a tiros em praça de Paragominas

Um jovem identificado como Paulo Daniel de Santos Abreu foi assassinado a tiros na Praça do Ginásio de Esportes, no bairro Célio Miranda, em Paragominas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (4). Segundo as informações preliminares, o principal suspeito seria um homem com quem a vítima teria um desentendimento.

O crime teria ocorrido por volta de 2h10. A vítima teria sido surpreendida pelo suspeito após uma discussão. Após o baleamento de Paulo Daniel, o suspeito fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada por pessoas que estavam no local e presenciaram o homicídio. As equipes da PM ainda realizaram buscas na área para tentar prender o suspeito, mas ninguém foi localizado.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, que realizou a perícia no corpo e a remoção para exame de necropsia no Instituto Médico Legal.

“A Polícia Civil informa que a Seccional de Paragominas faz buscas para localizar o suspeito, que já foi identificado. A vítima foi identificada como Paulo Daniel de Abreu Santos. Foram apreendidos cinco estojos calibre .380 e dois projéteis deflagrados do mesmo calibre. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a PC.

Ainda segundo informações do Portal B.O. Paragominas, relatos preliminares indicam que Paulo Daniel já tinha passagem pelo presídio por suspeita de envolvimento nos crimes de furto e assalto. As investigações devem esclarecer se a vida pregressa da vítima tem ligação com o crime, além da autoria.