Tia afoga sobrinha de 6 anos e diz que se sente irritada perto de 'meninas bonitas'

Uma menina de 6 anos foi morta afogada em uma banheira durante um casamento na Índia. A tia da criança, identificada apenas como Poonam, de 32 anos, foi presa e confessou o assassinato, motivada por inveja da beleza da sobrinha. A vítima, Vidhi, estava acompanhada dos pais, do irmão de 10 meses e de uma avó durante a cerimônia. O crime aconteceu na última segunda-feira (1º) em Panipat, na Índia, logo após a família se reunir para a celebração.

O pai da criança recebeu um telefonema sobre o desaparecimento da filha. Após uma busca, o corpo de Vidhi foi encontrado pela avó Omwatia em um cômodo, com a cabeça submersa na água. A menina foi levada a um hospital, mas já estava em óbito ao dar entrada, segundo o “NY Post”.

Motivação e detalhes do assassinato da criança

A investigação levou à prisão de Poonam. A mulher relatou à polícia que "não queria que ninguém ficasse mais bonita" do que ela no casamento e alegou sentir-se "irritada" perto de "meninas bonitas".

Poonam teria visto a sobrinha subir as escadas e decidiu segui-la. Com o intuito de "conversar com ela", a tia a levou a um terraço do imóvel, onde havia um depósito. O superintendente da polícia local, Singh, informou: "Depois de colocá-la numa bacia de plástico cheia de água do lado de fora do depósito, ela afogou a criança na bacia, trancou a porta pelo lado de fora e desceu".

Outras confissões de crimes

Além do assassinato de Vidhi, Poonam confessou outros crimes, todos motivados pela mesma "inveja":

Em 2023, a indiana assassinou a filha de uma cunhada , de 9 anos. Para "não levantar suspeitas", ela também matou o próprio filho .

, de 9 anos. Para "não levantar suspeitas", ela também . Em agosto deste ano, Poonam assassinou outra garota em uma cidade próxima, alegando que a vítima era "mais bonita" que ela.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)