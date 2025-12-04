Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Tia afoga sobrinha de 6 anos e diz que se sente irritada perto de 'meninas bonitas'

Mulher presa por matar a sobrinha revelou à polícia ter assassinado mais três pessoas, incluindo o próprio filho

Jennifer Feitosa
fonte

A mulher já havia matado 3 crianças, incluindo seu filho, afogando-as na água (X @PANIPAT_POLICE)

Uma menina de 6 anos foi morta afogada em uma banheira durante um casamento na Índia. A tia da criança, identificada apenas como Poonam, de 32 anos, foi presa e confessou o assassinato, motivada por inveja da beleza da sobrinha. A vítima, Vidhi, estava acompanhada dos pais, do irmão de 10 meses e de uma avó durante a cerimônia. O crime aconteceu na última segunda-feira (1º) em Panipat, na Índia, logo após a família se reunir para a celebração.

O pai da criança recebeu um telefonema sobre o desaparecimento da filha. Após uma busca, o corpo de Vidhi foi encontrado pela avó Omwatia em um cômodo, com a cabeça submersa na água. A menina foi levada a um hospital, mas já estava em óbito ao dar entrada, segundo o “NY Post”.

Motivação e detalhes do assassinato da criança

A investigação levou à prisão de Poonam. A mulher relatou à polícia que "não queria que ninguém ficasse mais bonita" do que ela no casamento e alegou sentir-se "irritada" perto de "meninas bonitas".

Poonam teria visto a sobrinha subir as escadas e decidiu segui-la. Com o intuito de "conversar com ela", a tia a levou a um terraço do imóvel, onde havia um depósito. O superintendente da polícia local, Singh, informou: "Depois de colocá-la numa bacia de plástico cheia de água do lado de fora do depósito, ela afogou a criança na bacia, trancou a porta pelo lado de fora e desceu".

VEJA MAIS

image Benzedeira revela como afastar inveja e energias negativas do seu caminho
Descubra poderosas dicas de proteção espiritual contra inveja com a benzedeira Cris Meinberg. Aprenda rituais, banhos e orações para afastar energias negativas

image Inveja virtual existe? Aprenda a se proteger de energias negativas na internet
A exposição nas redes sociais se tornou parte da rotina de muitas pessoas. Contudo, essa visibilidade constante pode gerar consequências inesperadas, já que não sabemos quem realmente está do outro lado da tela

Outras confissões de crimes

Além do assassinato de Vidhi, Poonam confessou outros crimes, todos motivados pela mesma "inveja":

  • Em 2023, a indiana assassinou a filha de uma cunhada, de 9 anos. Para "não levantar suspeitas", ela também matou o próprio filho.
  • Em agosto deste ano, Poonam assassinou outra garota em uma cidade próxima, alegando que a vítima era "mais bonita" que ela.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Afogamento

menina morta pela tia

crime

polícia
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda