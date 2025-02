Inveja virtual existe? Aprenda a se proteger de energias negativas na internet

A exposição nas redes sociais se tornou parte da rotina de muitas pessoas. Momentos especiais, conquistas, viagens e até os passeios mais simples são compartilhados instantaneamente. Contudo, essa visibilidade constante pode gerar consequências inesperadas, já que não sabemos quem realmente está do outro lado da tela. A taróloga e influenciadora espiritual e amorosa Rainha Iza Araújo alerta sobre os perigos da energia negativa, mais conhecida como "inveja virtual", que pode ser transmitida por meio de cliques aparentemente inocentes, mas, carregados de intenções negativas.

Para Iza, as redes sociais funcionam como vitrines da vida pessoal. “Você posta uma foto cheia de luz, e logo surge aquele ‘like’ carregado de inveja. Muitas vezes, quem curte nem gosta de você de verdade, mas está ali, te observando, se comparando e alimentando um sentimento negativo”, explica.

Ela também destaca que a energia negativa não precisa de um intermediário físico para se espalhar, já que ela viaja pela intenção. “O ‘olho gordo’ e a inveja se manifestam através da exposição constante. Quem está observando e pensando ‘quem essa pessoa pensa que é?’, já está enviando uma energia densa, que pode grudar em você como chiclete”, continua.

Iza alerta que a exposição excessiva pode atrair olhares mal-intencionados e destaca a importância de proteger a própria energia. “Poste, brilhe, compartilhe sua luz, mas nunca se esqueça de blindar sua energia. Seja por orações, meditações ou práticas que te fortaleçam, a proteção é essencial nesse universo virtual”, enfatiza.

Ela também lembra que o universo nos envia sinais quando estamos acumulando energia negativa. “Já percebeu aquele dia em que tudo parece travar? O Wi-Fi não conecta, o cansaço toma conta, as ideias não fluem e até seu perfil parece apagado? Esses são sinais de energia negativa acumulada. A espiritualidade nos ensina que essas energias pesadas afetam nosso campo vibracional e precisam ser limpas antes que se tornem um ‘vírus astral’”, explica.

Dicas para se proteger da inveja virtual

Para se proteger das energias negativas, Iza destaca a importância da intenção. "Antes de postar, visualize uma bolha dourada ao redor do que você compartilha, repelindo qualquer energia negativa. Imagine que a energia negativa das pessoas fica com elas, e não entra no seu campo vibracional", sugere.

Além disso, ela recomenda o uso de amuletos protetores como a turmalina negra, o olho grego e acessórios com pimentas vermelhas, que podem reforçar a proteção pessoal.

Dicas práticas para proteger sua energia:

A taróloga deu um passo a passo de como proteger sua energia de vibrações negativas. Veja:

Antes de postar, pergunte-se se o conteúdo fortalece ou expõe sua energia;

Revise sua lista de seguidores e elimine quem está ali apenas para bisbilhotar;

Após o uso das redes sociais, feche os olhos e visualize uma luz branca limpando qualquer energia densa. Em seguida, repita o mantra: “Nada que não seja luz e amor me toca”;

Desconecte-se periodicamente das redes sociais para reenergizar.

Para Iza, manter a espiritualidade em alta frequência é essencial. "É como um wi-fi potente: conecta você com o que realmente importa e te protege de interferências externas. As redes sociais são ferramentas poderosas, mas só funcionam bem se você estiver espiritualmente elevado e alinhado", conclui.