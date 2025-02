Como os signos vão curtir a festa do Carnaval em 2025? Veja o que dizem os astros

Com a proximidade do Carnaval 2025, os astros já revelaram suas previsões, prometendo fortes emoções, surpresas inesperadas e muita animação nos bloquinhos. Fevereiro vem com tudo, trazendo reviravoltas e intensas vibrações astrológicas. Com Mercúrio em Aquário e Vênus influenciando os relacionamentos, a folia será marcada por paixão, encontros inesquecíveis e, para alguns, desafios no amor.

Mas atenção: nem todo mundo sairá ileso dessa festa! A taróloga e influenciadora amorosa e espiritual Rainha Iza Araújo, fez uma tiragem especial de tarot para os 12 signos e revelou como cada um vai se comportar durante o Carnaval.

A dica principal? Equilibrar emoção e racionalidade. O período é favorável para o romance, mas Iza alerta: a energia da inveja está forte. Expor demais a vida amorosa pode atrair olhares negativos, então manter a discrição será essencial.

E um aviso importante: a cegonha está rondando! O que parecia ser apenas uma ficada despretensiosa pode acabar trazendo uma grande surpresa. Se não quer sustos, redobre os cuidados, pois a energia da fertilidade está em alta.

“Se o contatinho sumiu ou o mozão resolveu dar um tempo, não se desespere! Pode ser a espiritualidade te livrando de algo que não valia a pena. Não insista! Aproveite o momento para brilhar e curtir a vida”, aconselha a taróloga.

Confira as previsões para cada signo:

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Líder nato dos rolês, vai puxar a galera para a folia e dar match com vários contatinhos sem nem perceber. Só precisa ter cuidado para não se envolver demais e acabar prometendo o que não pode cumprir.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Como sempre, será o centro das atenções, atraindo admiradores por onde passar. Mas a paixão intensa pode virar frustração se a outra pessoa estiver apenas no clima de curtição passageira. Melhor aproveitar sem expectativas!

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Vai se jogar na festa sem limites, pulando de bloquinho em bloquinho e vivendo tudo ao máximo. Mas atenção: a distração pode ser tanta que corre o risco de se perder dos amigos ou esquecer itens importantes pelo caminho.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Sonhador e romântico, pode idealizar um relacionamento logo no primeiro beijo na festa. Se a outra pessoa estiver apenas na curtição, a decepção pode ser grande. Vá com calma e aproveite o momento sem criar tantas expectativas.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

O magnetismo estará no auge, atraindo olhares e conquistando sem esforço. Mas cuidado: envolvimentos intensos podem acabar em confusão, especialmente se houver triângulos amorosos ou segredos no meio. Melhor curtir sem amarras!

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Sensível e sonhador, pode acreditar que encontrou o amor da vida em pleno bloquinho. Para evitar sofrimentos desnecessários, é bom manter os pés no chão e lembrar que nem todo romance de Carnaval dura até a quarta-feira de cinzas.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Versátil e animado, vai conversar com todo mundo e beijar vários, mas pode acabar esquecendo os nomes ou confundindo as histórias. Se não quiser gafes, melhor anotar o @ no celular!

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O charme estará irresistível, atraindo pretendentes como um ímã. O problema? A indecisão pode bater forte, fazendo com que leve tempo demais para escolher com quem realmente quer ficar.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Vai aproveitar a festa mais pela interação social do que pelos romances, mas pode acabar sendo surpreendido por uma conexão inesperada. Se não fugir do sentimento, pode ter uma história inesquecível!

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Prefere uma curtição confortável e não se joga na primeira oportunidade. Mas se houver um bom drink, um VIP ou algum benefício envolvido, pode até se interessar. Gosta de prazer, mas sem abrir mão do bom gosto!

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Não é de se arriscar muito e pode torcer o nariz para a bagunça, mas se encontrar alguém que atenda seus altos padrões, pode acabar se entregando. Só precisa lembrar que ninguém é perfeito e que Carnaval é feito para se divertir!

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Normalmente focado no trabalho e nas finanças, pode até entrar no clima do Carnaval, mas sem perder a noção dos gastos. Se alguém demonstrar maturidade e estabilidade, há chances de um romance inesperado surgir no meio da folia.