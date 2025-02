Confira as previsões do amor para os primeiros meses de 2025; saiba mais

O ano de 2025 começa com fortes emoções em relação ao amor. Tudo isso é por conta de Vênus. O planeta dos relacionamentos passa por momentos decisivos no início deste ano, então é bom se preparar para novidades e desafios.

Fevereiro e março terão movimentações importantes e transformadoras. Encontros, términos e reconciliações fazem parte do roteiro para estes dois meses. Os sentimentos podem ser intensificados em algumas datas especiais, como o Carnaval e o Valentine's Day.

VEJA MAIS

Confira as tendências e previsões para o amor neste período:

Planeta Vênus

Além de ser o planeta dos relacionamentos, Vênus representa o amor e a beleza, em que tem influência tanto na vida pessoal quanto no clima geral de romance.

Vênus mostra as preferências no amor e pelo que uma pessoa é atraída quando o assunto é se relacionar. Para saber mais sobre essas questões, basta acessar o seu Mapa Astral. O planeta tem outra função quando se trata dos movimentos dos planetas no Céu, os trânsitos astrológicos. Nesse aspecto, ele indica a energia do momento para os relacionamentos, em que agirá de acordo com cada signo a depender da posição dele.

Novas dinâmicas serão vividas por conta das fases intensas que Vênus passará nos próximos meses.

Confira as previsões:

Vênus em Áries em fevereiro

No início de fevereiro é possível esperar paixões intensas, já que Vênus entra em Áries. Assim, o cenário muda completamente. O universo terá energia de paixão, aventura, adrenalina, fogo e coragem para viver novas histórias de amor. Assim, é importante aproveitar o momento para conhecer pessoas, renovar a relação e sair da rotina.

É preciso ter cuidado com a impulsividade e ansiedade. Por isso, encontrar o equilíbrio é o principal desafio entre o desejo por novidade e a construção de conexões mais profundas.

Valentine's Day 2025

Essa energia ariana estará presente no Dia Internacional do Amor, 14 de fevereiro. Por conta disso, o dia será cheio de intensidade e num climinha quente para o casais. Os solteiros podem aproveitar para lidar consigo, investindo no amor-próprio e no prazer de estar sozinho.

Vênus retrógrado e revisões no amor em março

A partir do início de março, o planeta Vênus entra em movimento retrógrado, o que traz reflexões importantes sobre liberdade e compromisso.

É um período que pode gerar algumas incertezas e desafios para as que estão numa relação. Além disso, pode ser uma oportunidade para avaliar o que realmente vale a pena.

Carnaval 2025

Neste ano, o Carnaval estará sob a influência do Sol em Peixes, um verdadeiro convite para quem quer se divertir e se deixar levar pelo clima festivo e brincante.

Acontece que Vênus estará retrógrado, então é preciso refletir bastante antes de tomar decisões impulsivas que possam afetar a vida amorosa no futuro.

Como será o amor no início de 2025?

De uma forma geral, os primeiros meses de 2025 serão agitados para o amor, especialmente por conta do trânsito importante de Vênus, que trará mudanças e reflexões nos relacionamentos. É importante lembrar que cada pessoa vivenciará essas mudanças de um jeito diferente.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)