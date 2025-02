Horóscopo do dia de hoje, 02/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste domingo, 02/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

A responsabilidade de lidar com o que está acontecendo recaiu sobre você, então, mesmo que acredite que certos assuntos não são de sua alçada, assuma a missão de resolvê-los. Esse é o caminho.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Os medos que afligem sua alma são pequenos como formigas, mas projetam sombras enormes que os fazem parecer gigantes. Desenvolva um senso mais preciso de proporção, pois o que realmente é grande é sua própria essência.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O entendimento é possível, mesmo que as raízes do conflito sejam profundas e pareçam insuperáveis. Tudo depende da disposição das pessoas ao seu redor em agir com boa vontade e seguir em frente.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Sempre há uma solução, desde que os envolvidos estejam dispostos a resolver, em vez de ficarem presos a suas próprias razões e alimentarem conflitos intermináveis que não levam a lugar nenhum.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Se há vontade de resolver, este é um momento propício para colocar sobre a mesa aqueles assuntos difíceis que todos evitam. Busque caminhos que beneficiem todas as partes envolvidas.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

A intimidação deve dar lugar ao espírito de aventura, que faz você seguir em frente de mãos vazias, sem medo, enfrentando desafios que pareciam impossíveis. Confie na sua presença de espírito e vencerá mais uma vez.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O mundo não melhora porque, em vez de se ajudarem, as pessoas andam se maltratando mais do que o normal. O mundo não é algo abstrato, ele existe porque as pessoas existem.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nada precisa ser complicado, basta organizar sua rotina para garantir que tudo o que você precisa esteja ao seu alcance. Com os recursos certos bem utilizados, você se aproxima diariamente de seus objetivos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se tudo estivesse fluindo bem no mundo e esse cenário de incertezas não existisse, você poderia viver plenamente os bons momentos que merece. No entanto, as coisas estão como estão.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Está fácil levar sustos — as notícias, o comportamento das pessoas, os ruídos cada vez mais intensos, tudo parece distorcido, e sua alma sente o impacto. Não se prenda a esse medo, apenas atravesse-o.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Há sentimentos presos na garganta, nem sempre negativos. Muitas vezes, a alma não encontra a oportunidade certa para expressar sua beleza e generosidade. Agora chegou o momento de se expressar.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Algo essencial: não permita que a angústia se torne tão familiar a ponto de você se apegar a ela como se fosse uma boia de salvação. Na verdade, ela é a âncora que impede seu avanço. Encare-a sem medo.