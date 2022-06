Pedras e cristais: Saiba quais são as mais indicadas para as dificuldades de cada signo

O uso de pedras e cristais para cura, bem-estar, melhora de energia e ajuda na superação de desafios remonta milhares de anos. A terapeuta Simone Kobayashi, produziu um guia de pedras e cristais que cada signo precisa, baseada nas informações sobre as dificuldades individuais de cada signo, proporcionada pela astrologia. As informações são do portal GShow.

VEJA MAIS

As indicações surgem a partir de uma visão de terapia holística. Simone sugere que seja feita antes uma leitura do próprio signo e ascendente, para identificar as combinações e complexidades do seu mapa astral.

Confira aqui quais pedras combinam mais com cada signo:

Áries: Ametista, que traz mais sabedoria à impulsividade de áries; turmalina rosa, que canaliza energia amorosa em uma ação.

Touro: Ágata, para ajudar na expansão, em situações que se busca sair da zona de conforto; selenita laranja, que rompe resistências e ajuda no desenvolvimento da flexibilidade.

Gêmeos: Jaspe, indicada no equilíbrio de terra e ar (muito presente em gêmeos); azurita, que melhora o foco e a visão pontual.

Câncer: Turmalina melancia, para mágoas e feridas emocionais; hematita, que ajuda na proteção, aumentando a energia e segurança.

Leão: Quartzo transparente, conduz a evolução, caminho para o idealismo leonino; quartzo com enxofre, para limpeza dos excessos de ego e sentimentos negativos causados pela vaidade.

Virgem: Selenita, ótimo para limpeza de todos os níveis, com flexibilidade.

Libra: Amazonita, equilibra a frequência elétrica da mente e a magnética do coração, além de ajudar com a influência externa; ônix que limpa o campo energético e trabalha energias negativas.

Escorpião: Quartzo fumê, luz à visão intensa, muitas vezes sombria e profunda; obsidiana floco de neve, que ajuda na intuição e sabedoria.

Sagitário: Jaspe vermelho, ajuda no “ancoramento”; fluorita, ajuda a lidar bem com mudanças, principalmente mentais.

Capricórnio: Água marinha é boa para a organização dos pensamentos e ajuda na exposição de sentimentos em palavras.

Aquário: Sodalita é eficaz na contribuição da construção de pensamentos racionais e intelectuais e na chegada de conclusões lógicas.

Peixes: Quartzo rosa é essencial para auto realização e paz interior, através do alívio das mágoas do coração; citrino contribui com o senso de certeza interior, ajudando com a confiança e segurança.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)