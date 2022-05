Confira quais signos são melhores na cama conforme a astrologia

Não é novidade que alguns signos do zodíaco são especialistas em agradar e seduzir na hora de se relacionar sexualmente com alguém. Alguns, regidos por Vênus, têm a sensualidade como o seu ponto forte. Outros, por terem muita autoconfiança, não hesitam na hora de elevar o prazer. Pensando nisso, o oliberal.com listou quais signos são melhores na cama conforme a astrologia; confira.

1º Libra

Por ser regido por Vênus, o planeta do amor e da sensualidade, pessoas de Libra são muito altruístas e não hesitam em agradar o outro quando necessário. Os nativos desse signo são capazes de dar muita atenção e sedução.

2º Áries

Áries é conhecido por sua garra e impulsidade. Mas na hora de se relacionar, busca viver uma experiência excepcional, fazendo o possível para agradar o próximo na cama.

3º Touro

Pessoas de touro são conhecidas pela sensibilidade, mas assim como os librianos, têm Vênus como planeta regente. Por isso, eles gostam de ser ousados e se jogam de cabeça na hora de agradar.

4º Sagitário

Os sagitarianos gostam de mostrar suas habilidades na hora de se relacionar, além do seu amor pelo parceiro. A autoconfiança é uma caracteristica importante para eles, que também gostam de assertividade e atenção.

O sexo ajuda a diminuir o estresse, reduz risco de infarto e aumento a autoestima. (Reprodução: Ilustração / Terra)

5º Escorpião

Não é novidade que o signo de escorpião é um grande fã do amor. Assim, gostam de agradar seus parceiros e usam sua sensualidade e paixão para satisfazê-los na cama. Eles adoram se entregar de braços abertos para uma nova conexão.

6º Leão

Com seu charme sedudor, os leoninos nativos não têm problemas na hora de conquistar o coração de alguém. Sua paixão e fidelidade são atrativos na hora de seduzir.

8º Aquário

Aquarianos gostam de experimentar coisas novas com seu parceiro. Eles se preocupam muito com o prazer e colocam a sensualidade no centro do relacionamento.

9º Peixes

Os piscianos sabem se revelar quando estão na intimidade, conseguem despertar o desejo e a paixão e não hesitam em dedicar seu tempo para satisfazer alguém na cama.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)