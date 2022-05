Confira casos de famosos que já fizeram sexo em público

O assunto sexo não é tabu para muitos famosos e alguns já reveram seus fetiches e experiências. A cantora Simaria revelou que em uma de suas idas para o exterior transou livremente na rua e até em banheiro público.

A irmã de Simone Mendes contou detalhes picantes de sua intimidade em uma entrevista reveladora para o youtuber Matheus Mazzafera.

"Na Espanha, meu amor. Era um aeroporto menor e foi massa", confidenciou. "Acho que é porque quando a gente viaja, ficamos mais tranquilos, e aqui é tanta correria e tanta coisa. Quando saímos de férias é maravilhoso", completou sobre a aventura embaixo do viaduto.

O apresentador Leão Lobo abriu o jogo sobre sua vida íntima no podcast "Só Um Minutinho", quando revelou ter se aventurado sexualmente nas ruas de São Paulo, no ano de 1979. Lobo contou que em determinada ocasião, após concluir um jantar e deixar o restaurante, ele conheceu dois rapazes. Sem perder tempo, o jornalista fez o convite sexual e transou na rua mesmo.

"Eu acabei de jantar, saí do restaurante e estava o menino lá me esperando. Ele me pediu autógrafo, eu dei e saí. Nisso, era madrugada, eu atravessei a Praça Roosevelt, e conheci dois garotos bonitos e tal", iniciou.

A apresentadora Sabrina Sato admitiu que já transou em uma 'plantação' durante participação no extinto programa de Xuxa Meneghel na Record TV. Em 2015, quando esteve como convidada na atração comandada por Xuxa, Sabrina foi questionada sobre sexo em público e confidenciou o seguinte: "Já transei em um canavial.".

Xuxa Meneghel também expôs que já transou várias vezes em locais abertos. "Ué, já sim gente. Já fiz sim, mas não preciso entrar em detalhes. E não foram poucas vezes, foram muitas", afirmou.

Noivo da modelo Graciele Lacerda, Zezé di Camargo revelou que não mede esforços para apimentar a relação com a amada, e isso inclui aventuras sexuais. "Ela marca encontro comigo, se produz só para mim... Vamos jantar, vamos para motel, paramos o carro na rua e [transamos] dentro do carro. Se a gente faz isso quando está namorando, por que não quando casa?", declarou à Quem, ressaltando que o perigo de transar na rua "é alguém passar, ter que abaixar a cabeça", mas, salientou: "vale a pena pra caramba".