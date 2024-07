Pessoas de 5 signos terão 'onda de sorte' em julho e agosto; veja se é seu caso

Os astros estão sempre em movimento e influenciando a vida das pessoas de jeitos surpreendentes. Durante alguns períodos do ano, as influências cósmicas tendem a ser ainda mais fortes para alguns signos. É o caso dos meses de julho e agosto de 2024, quando alguns signos receberão uma onda de sorte especial, trazendo um período próspero para a vida pessoal e profissional daqueles que forem regidos.

Veja, abaixo, cinco signos que passarão por um ótimo período com boas oportunidades e as previsões para eles.

1 - Leão

Aqueles que nasceram entre 22 de julho a 22 de agosto, e fazem parte do signo de Leão terão uma onda de sorte durante os próprios meses em que seu signo pertence. Nesse período, você estará no centro das atenções, destacando seu talento e recebendo reconhecimento profissional. Este é também um período propício para romance e paixão, prometendo encontros amorosos memoráveis.

Conselho: saiba equilibrar ambição com humildade e use sua criatividade para alcançar seus objetivos.

2 - Virgem

Os virginianos, que nasceram entre 23 de agosto a 22 de setembro, também terão influência positiva de Mercúrio durante os meses de julho e agosto. Nesse período, a agilidade mental se torna potente e facilita a comunicação e o aprendizado. No âmbito profissional, novas oportunidades e projetos estão se abrindo para você. Na vida pessoal, há chances de resolver conflitos antigos e reconciliar relações.

Conselho: Mantenha-se flexível e adapte-se às mudanças para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem.

3 - Libra

Para os librianos, nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro, Vênus, a deusa do amor, traz charme e magnetismo extras, propiciando relacionamentos harmoniosos e promissores. No campo profissional, novas parcerias podem surgir, impulsionando seu sucesso.

Conselho: Faça uso da sua diplomacia e bom senso para resolver problemas e fortificar conexões pessoais e profissionais.

4. Escorpião

Nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro, os escorpianos também surfarão na onda de sorte que os meses de julho e agosto em 2024 trará. Durante esse período, há previsão para mudanças positivas para o amor e carreira. No lado amoroso da vida, intensidade emocional abre caminho para reconexões profundas ou um novo amor arrebatador. Já no trabalho, a intuição aguçada será uma aliada para tomar decisões acertadas e alcançar novos patamares.

Conselho: enfrente os medos com coragem e utilize da perspicácia para superar desafios e atingir os objetivos.

5. Sagitário

Júpiter, o planeta da sorte, traz otimismo e entusiasmo para os sagitarianos, nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro. Durante os meses de julho e agosto de 2024, terá mais determinação para seguir os sonhos. No trabalho, a criatividade e iniciativa podem render reconhecimento e novas oportunidades. No amor, viagens românticas e experiências emocionantes podem estar no caminho.

Conselho: Mantenha o foco, acredite em seu potencial e explore novas possibilidades sem receios.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)