Saiba quais são as previsões amorosas para seu signo em 2024

Sempre surgem curiosidades e expectativas com a proximidade do ano novo, entre elas, a clássica pergunta: O que os astros prometem para a vida amorosa? O desejo de esperar mudanças e renovações em vários âmbitos da vida é natural na época de fim de ano, e até anima a espera para a chegada de 2024.

Por isso, separamos previsões para signos do zodíaco em 2024, a partir das leituras feitas pelos astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda. Confira!

Áries

O ano reserva uma mescla de oportunidades e desafios nos relacionamentos para Áries. Momentos de forte atração e conexão estão previstos, especialmente em abril, com a entrada de Vênus em seu signo. Entretanto, a retrogradação de Mercúrio no mesmo período pode ocasionar dificuldades na comunicação.

O mês de julho traz oportunidades românticas, mas a retrogradação de Marte no final do ano pode gerar tensões. A presença de Plutão em Aquário pode revelar fragilidades nos círculos sociais. Dessa forma, encontrar um equilíbrio entre agir e refletir será crucial ao longo deste ano!

Touro

Touro vivenciará transformações emocionais nos relacionamentos ao longo do ano. Os Eclipses trarão mudanças significativas, enquanto a retrogradação de Mercúrio pode ressuscitar sentimentos do passado, especialmente em agosto.

Vênus proporcionará um charme extra em abril e maio, aumentando as chances de conexões amorosas. Aproveite! Portanto, o segredo chave para este ano será manter-se aberto para revisitar o passado e considerar novas formas de expressar afeto.

VEJA MAIS

Gêmeos

Gêmeos experimentará oportunidades inesperadas no amor em 2024, mas também enfrentará incertezas. Os eclipses trarão novas conexões, embora possam obscurecer algumas certezas. Vênus trará momentos românticos, especialmente em agosto e setembro. Seu período de regência oferece mais chances de experiências amorosas.

Dessa forma, equilibrar a busca por conexões intelectuais com disposição para o compromisso nos relacionamentos será essencial.

Câncer

O ano promete momentos intensos e transformadores nos relacionamentos de Câncer. Vênus em junho/julho e setembro/outubro trará magnetismo.

Plutão em Aquário provocará mudanças profundas, revelando vulnerabilidades. Além disso, os Eclipses de 2024 poderão evocar emoções intensas. Enfrentar as transformações com coragem, aceitar a vulnerabilidade nos relacionamentos e considerar a terapia para um entendimento mais profundo serão passos importantes.

Leão

O ano se inicia com emoções intensas para o amor de Leão. Marte, entre fevereiro e março, impulsiona romances, prazeres e expressão pessoal. Há potencial para iniciar relacionamentos profundos, porém, a energia de Plutão pode desencadear questões de poder.

Vênus trará magnetismo em julho e agosto, elevando a autoestima e a atração. É um período propício para aventuras e viagens amorosas. Aproveite! Contudo, ao longo do ano, manter o equilíbrio entre a intensidade emocional e o respeito pela independência do parceiro será essencial.

Virgem

De acordo com o Horóscopo do Amor de 2024, Virgem sentirá uma atração mais forte em relação às suas ambições e desejos genuínos. Saturno em Peixes trará foco nos relacionamentos estáveis e formais.

Vênus, especialmente em agosto, intensificará o poder de atração, mas a retrogradação de Mercúrio pode trazer questões a serem avaliadas. É um momento crucial para definir desejos e critérios antes de agir. Dessa forma, buscar estar em sintonia com sua autenticidade para atrair relações genuinamente correspondentes aos seus desejos será fundamental.

Libra

Os Eclipses marcarão transformações nos relacionamentos de Libra ao longo de 2024, trazendo momentos intensos de reavaliação e novos começos. Portanto, a expressão das necessidades emocionais e a manutenção de limites saudáveis serão fundamentais.

Plutão trará um ciclo de 20 anos focado em prazeres, romances e criatividade. Explore paixões ocultas e descubra prazeres profundos. Acima de tudo, manter-se aberto para explorar o amor de maneira autêntica e permitir mudanças nas relações em busca de uma conexão mais genuína será crucial.

VEJA MAIS

Escorpião

Saturno trará a oportunidade única para Escorpião reacender o romance e a sexualidade em 2024, investindo mais tempo e energia nas paixões inspiradoras. A conjunção entre Júpiter e Urano em abril poderá trazer reviravoltas inesperadas nos relacionamentos, desafiando o equilíbrio entre segurança e inovação.

Portanto, é uma oportunidade para Escorpião valorizar as lições dos relacionamentos e aceitar as imperfeições como parte da jornada amorosa.

Sagitário

Júpiter atuará na área dos relacionamentos de Sagitário, ampliando oportunidades para fortalecer laços existentes e criar novas conexões significativas a partir de maio.

Os eclipses no eixo Áries-Libra indicarão transformações na vida amorosa, especialmente em abril, conduzindo a um reinício na sexualidade e no prazer. A multiplicidade de opções pode causar confusão, porém, a escolha deve ser baseada em relacionamentos enriquecedores. Este é um ano para abraçar conquistas e manter a calma, mantendo a comunicação aberta.

Capricórnio

Vênus visitará Capricórnio em janeiro e novembro, aumentando o carisma e a atração para aqueles que possuem o Sol ou Ascendente no signo. A conjunção entre Júpiter e Urano em abril estimulará mudanças significativas nos relacionamentos, oferecendo a chance de evolução e crescimento.

Os trânsitos de Vênus, especialmente em junho e julho, trarão aprofundamento nas conexões existentes ou a busca por novos relacionamentos comprometidos. A retrogradação de Mercúrio a partir de novembro sugere reflexões profundas sobre o passado e autoanálise das necessidades afetivas.

Aquário

Será um ano de autodescoberta no amor para Aquário. Vênus, em fevereiro e março, intensificará o magnetismo e o interesse amoroso, culminando em uma nova fase relacional com a conjunção de Vênus com Plutão e Marte.

O encontro de Júpiter e Urano em abril trará a oportunidade de crescimento pessoal e emocional, desafiando a busca por uma conexão autêntica. Este é o momento de se conhecer profundamente para estabelecer relacionamentos genuínos.

Peixes

A mudança de Júpiter para Gêmeos expandirá a vida doméstica e familiar de Peixes a partir de maio, trazendo mudanças significativas no lar e na família. Em agosto, a retrogradação de Mercúrio e o trânsito de Vênus na área dos relacionamentos poderão trazer mudanças e eventos importantes na vida amorosa. A oposição de Vênus a Saturno indicará possíveis tensões nas relações.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)