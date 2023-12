Márcia Sensitiva faz previsões sobre cinco famosos para 2024; confira

A vidente Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva, fez previsões sobre cinco famosos para 2024. A vidente compartilhou as informações com a apresentadora Catia Fonseca, no programa Melhor da Tarde.

VEJA MAIS

Márcia abriu cinco envelopes, cada um com uma cor diferente: azul, amarelo, rosa, vermelho e verde.

Para o envelope azul, Márcia previu o mês de setembro como um dos melhores da vida financeira. “Ela vai comprar casa, vai vender casa, vai ter dinheiro, vai ter poder. Se for artista, tem programa novo. Tudo novo e com muito dinheiro e muita saúde. Se for solteira, casa”, disse. Ao ser aberto, foi revelado que o envelope era de Fátima Bernardes.

No envelope amarelo, a vidente alertou sobre a saúde, mas também falou sobre coisas boas. “Vejo viagens, vejo amor novo. Dinheiro está uma maravilha. Ano 3. É um ano de diversão”, falou. Ana Maria Braga foi a pessoa da vez.

Novidade, boa saúde e dinheiro foram as previsões para o envelope rosa. Mas Márcia alerta: cuidado com o relacionamento. “Vejo essa pessoa gastando muito dinheiro em uma produção. Se é casada, a pessoa pode ter encrenca e uma possível separação”, comentou. Quando o envelope foi aberto, Luciano Huck foi revelado.

Para o envelope vermelho, a vidente falou de sucesso e terapia, e disse que a pessoa vai finalizar o ano esgotada. “Vai estar num ano 4, mas só no final do ano. Então, vai correr, correr, correr, correr, fazer uma série de coisas novas durante o ano, mas, quando chegar no aniversário, vai se sentir presa entre quatro paredes”, observou. O envelope era para Eliana.

Por fim, o ano 6 foi previsto para o envelope verde. Márcia disse que será um ano bom para o trabalho, a criatividade e a saúde - mas alertou que uma pessoa da família adoecerá. Marcos Mion foi quem recebeu a previsão.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)