Ritual do esquecimento de Márcia Sensitiva: banho promete esquecer de vez o(a) ex; veja como fazer

Muitas pessoas costumam sofrer muito com relacionamentos que acabaram, com pessoas que saíram de suas vidas. Por isso, a sensitiva Márcia Fernandes resolveu ensinar um banho para esquecer um ex amor e parar de sofrer de vez pelo homem ou pela mulher que te deixou. De acordo com ela, é tiro e queda!

"Ensino o ritual do esquecimento há muitos anos. É o único banho que pode tomar na cabeça. Você tem que secar os cabelos e dormir com a cabeça fechada. Não pode cair o lenço. Tem que fazer isso quantas vezes forem necessárias, mais ou menos umas seis. Depois, precisa cuidar da depressão com médicos", diz Márcia Sensitiva.

Ingredientes do banho para esquecer o ex

2 litros de água;

6 folhas de boldo;

6 anis estrelados;

36 cravinhos da Índia;

1 lenço novo (se possível branco).

Como fazer o banho para esquecer o(a) ex

Coloque tudo para ferver por 10 minutos em fogo baixo; Coloque para bater no liquidificador, coe e espere esfriar Tome o banho no corpo inteiro, inclusive jogando na cabeça; Deixe a água do banho secar naturalmente. O cabelo pode ser seco com um secador. Quanto ao lenço, amarre-o na cabeça e durma com ele. É sensacional e deve funcionar em até 2x.