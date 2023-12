Signo 11/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda (11/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Seja mais assertivo, mas sem ser rude, ariano. É hora de abordar as pessoas e contemplar diferentes pontos de vista.

Touro (21/04 - 20/05)

Seja econômico com os seus recursos, taurino.Isso vale para as finanças e também para a forma como você organiza o seu tempo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Entenda as suas necessidades, geminiano. É hora de você perceber as suas emoções e priorizar o seu bem-estar, mas sem deixar de perceber o entorno.

Câncer (21/06 - 22/07)

O céu está inspirado para você, mas pede que a sua mente esteja bem descansada, canceriano. Cuidado com estresse desnecessário.

Leão (23/07 - 22/08)

Pense no futuro, mas cuidado para não morrer de ansiedade, leonino. O céu pede para você avançar mantendo a calma.

Virgem (23/08 - 22/09)

O momento pede mais planejamento e o exercício mais consciente da sua capacidade de liderar, virginiano. Não deixe de aprender com as pessoas.

Libra (23/09 - 22/10)

Explore novos horizontes e ambientes, libriano. Aliás, que tal investir mais na sua intelectualidade? O astral está favorecido nesse sentido.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Aja de forma a definir as coisas, escorpiano. É hora de arregaçar as mangas e fazer acontecer, vencendo os seus medos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Faça tudo em parceria, sagitariano. Aliás, o céu fomenta as boas conversas e os diálogos profundos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Esteja atento à sua vida cotidiana, capricorniano. É fundamental que você trabalhe de maneira bem planejada.

Aquário (21/01 - 19/02)

Procure novas soluções para antigos problemas, aquariano. Só tenha cuidado para não acabar sendo demasiadamente autocentrado.

Peixes (20/02 - 20/03)

Olhe para dentro, mas tenha cuidado com o excesso de introspecção, pisciano. A reflexão é positiva, mas é bom ouvir as pessoas mais próximas.