Tarot de 2023: ano novo trará energia de transformação; veja a previsão para o amor, saúde, economia

O ano de 2023, segundo o Tarot, será regido pelo arcano maior representado pelo Carro. Essa carta traz uma simbologia favorável para a transformação e evolução pessoal. Nos próximos 12 meses, são esperados tempos de disposição, determinação e coragem.

Para essa virada de ciclo, espera-se uma forte influência de dois signos: câncer e áries. Regidos pelos elementos água e fogo, serão 365 dias de intensidade entre atitude e emoção. De acordo com a taróloga Alyne Cid, o foco é colocar em prática o que foi semeado nos últimos dois anos.“Tivemos dois últimos anos longos com projetos, por vezes, estagnados ou modificados. 2023, com a carta do carro, é hora de botar a vida nos trilhos”, disse.

Carta do carro vai reger 2023 (Foto: Filipe Bispo / O Liberal)

Mas antes de sair por aí querendo desbravar o mundo, Alynne alerta:

“É importante ter estratégia. Ter cuidado com a sua direção nos seus planos de ano novo. O primeiro semestre será de organização, balanços e limpeza. É uma energia de abertura de caminho para o segundo semestre”.

Confira as previsões do Tarot para 2023 no amor, saúde e economia. Confira!

VEJA MAIS

(Foto: Filipe Bispo / O Liberal)

Previsão do Tarot para o amor

O ano de 2023 será favorável para as relações, mesmo que se inicie com uma energia de “tudo ou nada”. Esta é uma fase de união e de retomada de laços afetivos, o que vale também para a reaproximação de amigos e familiares.

“As pessoas não vão querer perder tempo, energia, com que não faz sentido na vida delas. 'Entra na minha vida para ficar ou me dá espaço para seguir o meu caminho'. Boa fase para quem vai casar. Aos enrolados se resolverem. Quem está em cima do muro separar ou decidir ficar juntos. É o momento para sair da estagnação”, falou a taróloga.

Previsão do Tarot para saúde

Na saúde, 2023 tratá um sentimento de resgate da autoconfiança, mas continuará a pesar no emocional. Como ponto negativo, a carta do carro mostra a tendência do desenvolvimento/ampliação de quadros de ansiedades. “É necessário dominar impulsos, ser mais estratégico, cuidar mais dessa necessidade de já ter o resultados rápidos ou resoluções para esse ano novo”, alerta Alynne.

Previsão do Tarot para a economia

No cenário econômico, o primeiro semestre ainda será de instabilidade econômica. A taróloga Alynne Cid recomenda segurar mais os gastos. “Teremos que ter muita paciência. São esperadas algumas tensões políticas, nesse processo de ajuste, logo nos primeiros meses e no decorrer do primeiro semestre. Acredito que no segundo semestre já vai ter mais otimismo, retomada no crescimento financeiro do brasileiro, de maneira geral”.