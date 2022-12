2023 será regido pelo signo do coelho, diz o horóscopo chinês

Com base no horóscopo chinês, o ano de 2023, que vai de 22 de janeiro de 2023 a 9 de fevereiro de 2024, será regido pelo signo do coelho, simbolo de longevidade, paz e prosperidade na cultura chinesa. Esse animal é o quarto na série de 12 signos do zodíaco chinês, que são: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco. Cada ano é representado por um, nesta ordem, que se repete a cada 12 anos. O último ano, por exemplo, está sendo caracterizado pelo tigre desde o dia 1º de fevereiro de 2022, indo até 21 de janeiro de 2023.

O Coelho simboliza beleza e boa sorte no zodíaco chinês, portanto, esse promete ser um ano de felicidade para a maioria das pessoas. As coisas estão se recuperando e a vida tende a melhorar. As previsões revelam também que esse será um ano cheio de emoções positivas e excelentes circunstâncias para qualquer tipo de relação.

Por se tratar de um ano sóbrio e com um ritmo tranquilo, descanso, trégua e desafios intelectuais tornam-se as principais tarefas deste ano novo chinês. Individual e coletivamente, é hora de curar feridas, readquirir o equilíbrio interior e fazer planos para o futuro.

De acordo com a astrologia chinesa, a influência do Coelho irá temperar aqueles muito impulsivos ou aqueles com a cabeça nas nuvens. É por isso que pensar duas vezes antes de agir é fundamental para realização de sonhos. É aconselhável ficar atentos para não deixar boas chances e oportunidades passarem. O Coelho pode ser hesitante, excessivamente cauteloso e o primeiro a fugir de um perigo detectado. É preciso saber diferenciar os desafios que trazem crescimento das armadilhas.

A sorte para cada signo em 2023

De acordo com o Horóscopo Chinês, 2023 será um bom momento para todos os signos do zodíaco. Esse promete ser um ano de sucesso profissional e avanço, mas isso também requer esforço e compromisso sério. Com seriedade poderemos realizar tudo o que nos propormos a fazer. As parcerias comerciais também são benéficas, mas não devemos adiar as tarefas chatas e os assuntos desagradáveis.

Para o novo ano, a previsão é que os signos com mais sorte sejam os do boi e do tigre, enquanto os com menos sorte sejam os do cão, cavalo, cabra e porco. Para os do galo e macaco, espera-se que os nascidos nos anos deles trabalhem duro para evoluírem. Já a sorte para quem tem os signos do coelho, rato e cobra fica atrelada ao Tai Sui, o deus guardião do ano, cuja influência é mapeada conforme a posição de estrelas opostas a Júpiter.