Roberto Carlos em Belém! Veja os shows confirmados para 2023

O ano de 2023 já ‘dá as caras’ no primeiro dia da semana e começam a criar expectativas junto com a chegada dele. Quem gosta de uma boa festa, shows e diversão de qualidade, a Bis Entretenimento prepara dezenas de eventos.

Mas para acalmar os corações: o Rei está de volta! Sim, em 2023, Roberto Carlos retorna ao Pará com um show exclusivo da Bis Entretenimento. “Uma das prioridades da Bis é estar presente em todos os ritmos, todos os segmentos musicais, e não só musicais, como na área de entretenimento também. Então a Bis tem como novidade para 2023, além dos projetos de entretenimento, vamos ter desde jogos de futebol até parques infantis, e com certeza os maiores shows e os maiores artistas do Brasil. Então, ano que vem a gente vai vamos ter Gusttavo Lima, o Festival Viiixe Forró e Piseiro, e como foi dito, teremos o show do Rei. Roberto Carlos vai estar em Belém”, antecipa Calilo Maiorana Kzam, diretor da Bis Entretenimento.

O Embaixador esteve em Belém no início de dezembro com um show exclusivo. Para 2023, ele retorna com o Festival Buteco, o maior show de Gusttavo Lima na atualidade. Teremos ainda o Festival Viiixe Forró e Piseiro, que fará a segunda edição na capital paraense.

Há quase 35 anos no mercado, a Bis Entretenimento se mantém no topo quando falamos em shows e eventos de qualidade. Diante de tantas dificuldades enfrentadas nos últimos dois anos, com a pandemia, a empresa tirou do papel projetos que precisaram ser adiados em virtude da situação sanitária que o mundo passava.

Mas ao retornarem com as produções, o público pôde ter acesso aos artistas do momento e que se destacam no cenário musical. Como João Gomes, Xand Avião, Mari Fernandez, entre outros. Para começar o ano, Nattanzinho retorna com o “Bloco do Nattan” no próximo dia 21, com Ralf e Banda Eva.

Calilo Maiorana Kzam é diretor da Bis Entretenimento. (Tarso Sarraf)

“Finalizamos 2022 com muito sucesso, conseguimos entregar 16 eventos realizados e de muito sucesso. Depois da dificuldade que tudo virou nos últimos tempos, era um desafio retornar às nossas atividades. Mas o resultados dos nossos eventos foram bons e esperados pelo público. Graças a Deus conseguimos manter a Bis no mercado de shows”, avalia Calilo Maiorana Kzam.

Claro que a despedida de 2022 será em grande estilo com o ‘Réveillon Sal Pé na Areia’. São cinco dias de festas, uma reunião de mais de 10 artistas locais e nacionais e uma vista paradisíaca. O evento acontece na Atalaia Beach Club, próximo a praia do Atalaia, em Salinas.

“A gente está encerrando o ano em Salinas, com atrações de grande sucesso, entregando o maior Réveillon do Norte do Brasil, e já nos preparando também para fazer o maior festival de verão do norte do Brasil, também em Salinas, em julho do próximo ano. E que vão ter muitas novidades, com uma superestrutura nova e atrações que não vem aqui há muito tempo ao Pará. Então quem gosta de vim pra Salinas pode esperar um dos melhores festivais que já teve aqui”, contou Calilo Maiorana Kzam.

ATRAÇÕES

Para hoje, 30, teremos Maiara & Maraisa como uma das atrações mais aguardadas do ‘Réveillon Sal Pé na Areia’. As irmãs movimentam o mercado do sertanejo com os maiores hits musicais. Além delas, Manu Bahtidão vai levar muita música regional para o palco do Atalaia Beach Club.

Manu com certeza é um dos artistas paraenses com destaque na cena nacional. Ela emplacou grandes hits este ano, como “Garrafa de Gin”, “Par Perfeito” e “Máquina do Tempo”.

Lucas & Iron também é atração de hoje.

No sábado, 31, para a festa da virada de ano, terá as apresentações de Tarcísio do Acordeon, Victor & João Paulo, I Love Pagode e Thiago Costa.

No primeiro dia do ano, no domingo, Hugo e Guilherme, I Love Pagode e Victor & João Paulo se apresentam no ‘Réveillon Sal Pé na Areia’.

