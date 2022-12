‘Réveillon Sal Pé na Areia’ começa hoje com 14 atrações

Em 2022 os grandes shows foram as apostas da Bis Entretenimento. E para fechar o ano com boa música e grandes atrações, hoje, 28, inicia o ‘Réveillon Sal Pé na Areia’, em Salinas, nordeste paraense. A partir de hoje até 2023, uma programação recheada de artistas nacionais que fizeram sucesso em 2022 e grandes atrações locais, vão fazer a festa de quem estiver por lá.

Um dos destaque da festa é Tarcísio do Acordeon, ele fará o show da virada do ano. No dia 31, ele se apresenta no ‘Réveillon Sal Pé na Areia’. Além dele, ainda tem na programação: Victor & João Paulo, I Love Pagode e Thiago Costa.

No início desse mês, Tarcísio do Acordeon liberou a primeira parte do seu DVD “Nossa História”, com participação de Wesley Safadão, Xand Avião, Mari Fernandez, MC Ryan, Vitor Fernandes, João Gomes e Iguinho e Lulinha. A gravação ocorreu no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e contou com a presença de 100 mil pessoas. Nesse trabalho encontramos os hits “Proteção de Tela”, “Rolê”, “Meia Noite” e “Só Não Divulga”, que estarão presentes no show de Salinas.

De acordo com Tarcísio, a região Norte foi uma das regiões que mais abraçaram o seu trabalho. “Ao longo de 2022, fizemos muitos shows por aí! É um estado exuberante e que tem meu coração! Passar a virada em um lugar que me sinto amado é sorte! É a certeza que 2023 será ainda mais de bençãos!

Sobre o Pará, o músico tem uma grande relação: "É de amor! Eita estado abençoado e de gente do bem!".

AGENDA

A programação começa hoje, 28, com Matheus & Kauan, Matheus Fernandes e Lucas & Iron . Amanhã, 29, é dia de Eric Land, Murilo Huff e DJ Santti.

Dando início ao último fim de semana de 2022, teremos grandes mulheres no palco: Maiara & Maraisa e Manu Bahtidão, além de Lucas & Iron. As irmãs estiveram com bastante destaque este ano, além de seu time vencer o The Voice Kids com Isis Testa, elas fecharam 2022 cantando ao lado do Rei, Roberto Carlos.

No dia 31, a virada do anos será com Tarcísio do Acordeon, Victor & João Paulo, I Love Pagode e Thiago Costa. E para começar bem 2023, a dupla Hugo e Guilherme se apresenta em Salinas, I Love Pagode e Victor & João Paulo também estarão por lá.

Hugo e Guilherme são donos dos sucessos como “Vestido no chão” e “Meu número”.

PRÉ-CARNAVAL

Com a chegada de 2023, os foliões já se preparam para pular ao som Nattanzinho. Pela primeira vez Belém recebe o ‘Bloco do Nattan’, no dia 21 de janeiro, no estacionamento do shopping Bosque Grão Pará.

O cantor cearense, de 23 anos, foi uma das grandes revelações deste ano. Mesmo que ele tenha ganhado destaque no ano passado, foi em 2022 que ele se tornou uma das grandes apostas da nova geração do forró. Com muita simpatia e energia, Nattan disparou nas plataformas de streamings com as músicas ‘Tem Cabaré essa Noite’ e ‘Storiezin’.

Os vales abadás para o ‘Bloco do Nattan’ já estão sendo vendidos nas lojas Lojas Iphone Bel e Chillibeans.

Além do Nattan, o Bloco do Nattan terá show da Banda Eva e Ralk.

Veja o cronograma do evento:

28/12 - Matheus & Kauan; Matheus Fernandes; Lucas & Iron



29/12 - Eric Land; Murilo Huff; DJ Santti



30/12 - Maiara & Maraisa; Manu Bahtidão; Lucas & Iron



31/12 - Tarcísio do acordeom; Victor & João Paulo; I love Pagode; Thiago Costa



01/01 - Hugo e Guilherme; I Love Pagode; Victor & João Paulo

Agende-se

‘Réveillon Sal Pé na Areia’

Data: de 28 de dezembro a 1º de janeiro

Local: Praia do Atalaia, em Salinas

Informações: @bisentretenimento