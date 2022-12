João Gomes aparece beijando influencer e fãs apontam namoro

Centenas de internautas torciam pelo amor de João Gomes com Maisa, mas eles ficaram só na amizade mesmo. Porém, a web ficou polvorosa quando um vídeo dele beijando uma menina começou a circular.

Na noite de segunda-feira (26), a influencer Ary Mirelle, postou no seu stories uma sequência de vídeo ao lado do cantor. Eles aproveitam a folga do artista em Pernambuco.

"Aqui era pra ser romântico e ele acabou com a minha hidratação", brinca Ary ao ganhar um beijo em um banho de boca. Os dois aparecem de mãos dadas e brincam bastante.

Antes disso, Ary Mirelle já tinha postado uma sequência de vídeos no show de João Gomes.

Quem passeia pelo perfil da moça pode perceber que em todas as fotos tem curtida do artista, em algumas delas tem até comentários.

Não se sabe muito sobre Ary Mirelle, porém, em novembro de 2022, em entrevista ao colunista Léo Dias, do Metrópoles, João Gomes tinha revelado que estava namorando. Mesmo que tenha negado isso durante o ‘Melhores do Ano’, da TV Globo.

Na entrevista ao Léo Dias, um amigo de João Gomes filmou o celular do cantor e mostrou a notificação de uma mensagem que ele recebeu. O nome de Ary Mirelle apareceu na tela.