Festa ‘Spectron Disco Club’ apresenta cinco atrações e homenagem ao DJ Halden Boy

Em homenagem ao DJ Halden Boy, Belém recebe neste sábado (4), a festa "Spectron Disco Club", relembrando a boate que existia em Belém nos anos 90 e o legado deixado pelo DJ que tinha 41 anos de carreira e morreu em março, em decorrência de uma insuficiência renal. O evento será realizado em uma casa de shows na capital, com a presença de cinco atrações confirmadas, entre elas, o DJ Ivan Davis, um grande apreciador do trabalho de Boy.

A ideia de realizar a primeira edição da festa, que leva o nome da famosa boate dos anos 90, surgiu a partir de vários pedidos do público que acompanhava as apresentações realizadas no espaço. De acordo com Raed Said, idealizador do evento, a surpresa foi grande ao ver que ainda há uma grande quantidade de fãs dos ritmos reproduzidos no espaço onde tocava o DJ Halden Boy.

"A 'Spectron' marcou Belém nos anos 90. Há muito tempo o pessoal me pedia para fazer essa festa. Depois de lançar, fui ver como a Spectron era muito forte e me surpreendi. Conheci o Halden lá. Ele era uma pessoa de bem, foi quem me apoiou, no passado, a fazer essa festa, e era o DJ oficial da casa, onde ele trabalhou do dia da inauguração até o fechamento do espaço", relembra Said.

Ivan Davis, frequentador da antiga boate, é uma das atrações da festa de amanhã e garante que não faltará as músicas marcantes da década, como as da fase "Euro Dance", levada por vários artistas como Double You, Nevada e Fun Factory.

"Para relembrar a 'Spectron', vamos tocar as músicas de 93 a 95, tempo em que a casa ficou aberta. A minha relação com o Halden começou antes mesmo de ser DJ, eu gravava os programas dele na rádio. Ele era uma inspiração. Me aproximei e comecei a amizade em 95, em Belém, em um espaço em que tocava 'dance music'. Ele sempre fez muita brincadeira, tinha muita diversão e tinha um excelente gosto para música", diz Davis.

Serviço:

Festa ‘Spectron Disco Club’

Local: Barka

Endereço: rua Gaspar Viana, 1259

Valor: R$ 40,00 pista

Informações: 992252727 – 981064292

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)